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Факти / Lifestyle / В Одесі пляж огорнула щільна "кавова" піна/

В Одессе пляж окутала плотная “кофейная” пена

Одесские пляжи окутала пена желтого цвета.

море одеса

На пляжах в Одессе образовалась пена желтоватого цвета.

Из-за сильного ветра пляжи в Одессе окутала плотная “кофейная” пена.

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В Одессе пляж окутала плотная “кофейная” пена / 4 фотографии

Жители города в шутку называют это явление “морским капучино”.

К слову, необычное явление стало возможным из-за сильного ветра, нулевой температуры и разложения водорослей.

Ранее Факты ICTV писали о новой взлетно-посадочной полосе, которая появится в аэропорту Одесса.

Фото: Думская

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