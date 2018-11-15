Сегодня, 15 ноября, есть возможность добиться существенных изменений как на материальном, так и на духовном уровне.

Гороскоп публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня хороший день для преобразования негативных эмоций, проработки внутренних вопросов.

Обостренное восприятие и чуткость позволят увидеть нюансы и оттенки чувств, которые вызывают у вас внутреннее напряжение, а решительность и готовность к переменам даст возможность распутать сложные ситуации и трансформировать их в опыт и ресурс для дальнейшего роста.

На материальном плане энергию трансформаций можно направить на решение вопросов, связанных со здоровьем – сегодня можно начинать лечение, проводить лечебные и восстановительные процедуры.

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Также сегодня будут иметь успех дела, осуществляемые совместно – энергия группы может помочь решить вопросы, в которых требуется проявление активной позиции.

Благоприятно: стрижка, надевание новой одежды

Неблагоприятно: подстригание ногтей

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака.