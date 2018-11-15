Какой бы не была тяжелой рабочая неделя, выходные почти всегда несут с собой покой и наслаждение. К счастью, в первые холодные дни киевлян ждут жаркие вечера.
На этих выходных можно сходить на концерт популярной группы Пошлая Молли или легенд рок-музыки Stone Sour.
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Также киевляне могут расслабиться под звуки лучших джазовых хитов в Доме звукозаписи Украинского радио.
Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева выходных.
Tik Tu
Теплый Ламповый
16 ноября, 20.00
Стоимость: 250 грн
Купить билеты можно тут
Два года назад команда Tik Tu громко заявила о себе своим дебютным альбомом Shama. Ребята из Тернополя ярко выделяются среди представителей украинской инди-поп сцены.
Это оригинальное трио уже успели оценить, как искатели новой гармонии, так и серьезные музыкальные критики.
Пошлая Молли
Stereo Plaza
17 ноября, 19.00
Стоимость: 640-1599 грн
Купить билеты можно тут
Кумиры молодежи и представители мем-попа-группа Пошлая Молли откровенно и без цензуры выступит 17 ноября в клубе Stereo Plaza.
Харьковчанин Кирилл Бледный в 2016 сформировал группу Пошлая Молли, которая впоследствии стала одним из самых ярких представителей синти-панка.
Во время концерта сумасшедшие выбросы адреналина в кровь напоминают о главном источнике вдохновения для Кирилла Бледного – о Курте Кобейне, а фан-сообщество ПМ с каждым днем расширяется, и в этом стоит винить нехитрую, но откровенную лирику группы, начисто лишенной самоцензуры.
Best of Jazz
Дом звукозаписи Украинского радио
17 ноября, 20.00
Стоимость: 150-400 грн
Купить билеты можно тут
В эту субботу на сцене можно будет увидеть лучших джазменов Украины, среди которых очаровательный вокалист и клавишник Руслан Егоров, искусный саксофонист Дмитрий Бобин Александров, живой контрабасист Николай Кистенев и непредсказуемый властелин барабанов Павел Галицкий.
Программа вечера будет состоять из лучших мировых джазовых хитов. Только представьте – пасмурный вечер, голос саксофона, волшебный вокал, рояль и такие знакомые джазовые произведения. Это, без преувеличения, лучшая идея для выходного дня.
Северный Флот
Atlas
17 ноября, 20.00
Стоимость: 350-650 грн
Купить билеты можно тут
После смерти Михаила Горшенева, группа Король и Шут больше не могла продолжать свое существование, ведь другие участники не хотели эксплуатировать старый образ. Поэтому и решили собрать новую группу и назвать ее Северный Флот.
В этом году группа празднует 5-летие творческой деятельности под новым именем. Поэтому музыканты приглашают всех фанатов хард-рока и металла присоединиться к большому сольному выступлению, на котором будет представлен третий студийный альбом ІNОЙ.
Каждая песня будет сопровождаться уникальным видеорядом, специально созданным для того, чтобы еще поддержать атмосферу олдскульного рок-концерта.
Stone Sour
Stereo Plaza
18 ноября, 19.00
Стоимость: 1499-5000 грн
Купить билеты можно тут
Настоящие фаны Slipknot знают, что до того как стать известными вокалист Кори Тейлор и барабанщик Джоэл Экман играли в металл-группе Stone Sour.
В течение нескольких лет проект был заморожен и успех дебютного альбома Slipknot вернул его к жизни.
Сегодня внимание к творчеству Stone Sour значительно выросло, а к их дискографии прибавилось уже шесть альбомов, из которых первые два стали золотыми и платиновыми в США.
В Киеве группа выступит в рамках своего тура в поддержку нового релиза Hydrograd.
Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий ноября, которые безусловно достойны внимания.