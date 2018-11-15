Какой бы не была тяжелой рабочая неделя, выходные почти всегда несут с собой покой и наслаждение. К счастью, в первые холодные дни киевлян ждут жаркие вечера.

На этих выходных можно сходить на концерт популярной группы Пошлая Молли или легенд рок-музыки Stone Sour.

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Также киевляне могут расслабиться под звуки лучших джазовых хитов в Доме звукозаписи Украинского радио.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева выходных.

Tik Tu

Теплый Ламповый

16 ноября, 20.00

Стоимость: 250 грн

Купить билеты можно тут

Два года назад команда Tik Tu громко заявила о себе своим дебютным альбомом Shama. Ребята из Тернополя ярко выделяются среди представителей украинской инди-поп сцены.

Это оригинальное трио уже успели оценить, как искатели новой гармонии, так и серьезные музыкальные критики.

Пошлая Молли

Stereo Plaza

17 ноября, 19.00

Стоимость: 640-1599 грн

Купить билеты можно тут

Кумиры молодежи и представители мем-попа-группа Пошлая Молли откровенно и без цензуры выступит 17 ноября в клубе Stereo Plaza.

Харьковчанин Кирилл Бледный в 2016 сформировал группу Пошлая Молли, которая впоследствии стала одним из самых ярких представителей синти-панка.

Во время концерта сумасшедшие выбросы адреналина в кровь напоминают о главном источнике вдохновения для Кирилла Бледного – о Курте Кобейне, а фан-сообщество ПМ с каждым днем расширяется, и в этом стоит винить нехитрую, но откровенную лирику группы, начисто лишенной самоцензуры.

Best of Jazz

Дом звукозаписи Украинского радио

17 ноября, 20.00

Стоимость: 150-400 грн

Купить билеты можно тут

В эту субботу на сцене можно будет увидеть лучших джазменов Украины, среди которых очаровательный вокалист и клавишник Руслан Егоров, искусный саксофонист Дмитрий Бобин Александров, живой контрабасист Николай Кистенев и непредсказуемый властелин барабанов Павел Галицкий.

Программа вечера будет состоять из лучших мировых джазовых хитов. Только представьте – пасмурный вечер, голос саксофона, волшебный вокал, рояль и такие знакомые джазовые произведения. Это, без преувеличения, лучшая идея для выходного дня.

Северный Флот

Atlas

17 ноября, 20.00

Стоимость: 350-650 грн

Купить билеты можно тут

После смерти Михаила Горшенева, группа Король и Шут больше не могла продолжать свое существование, ведь другие участники не хотели эксплуатировать старый образ. Поэтому и решили собрать новую группу и назвать ее Северный Флот.

В этом году группа празднует 5-летие творческой деятельности под новым именем. Поэтому музыканты приглашают всех фанатов хард-рока и металла присоединиться к большому сольному выступлению, на котором будет представлен третий студийный альбом ІNОЙ.

Каждая песня будет сопровождаться уникальным видеорядом, специально созданным для того, чтобы еще поддержать атмосферу олдскульного рок-концерта.

Stone Sour

Stereo Plaza

18 ноября, 19.00

Стоимость: 1499-5000 грн

Купить билеты можно тут

Настоящие фаны Slipknot знают, что до того как стать известными вокалист Кори Тейлор и барабанщик Джоэл Экман играли в металл-группе Stone Sour.

В течение нескольких лет проект был заморожен и успех дебютного альбома Slipknot вернул его к жизни.

Сегодня внимание к творчеству Stone Sour значительно выросло, а к их дискографии прибавилось уже шесть альбомов, из которых первые два стали золотыми и платиновыми в США.

В Киеве группа выступит в рамках своего тура в поддержку нового релиза Hydrograd.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий ноября, которые безусловно достойны внимания.