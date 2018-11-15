Во время движения тектонических плит недра Земли “пожирают” большее количество воды, чем считалось ранее.

Новые эксперименты ученых показали, что недра Земли поглощают в три раза больше воды. К такому выводу пришли ученые после исследования Марианской впадины, где, по подсчетам, под поверхность плит просачивается три миллиарда тераграммов воды каждый миллион лет, сообщает Live Science.

Накопление воды под поверхностью земли приводит к тому, что там образуется магма. Риск, связанный с этим, заключается в возникновении землетрясений.

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По словам ученых, вулканы не выдержали бы такого количества воды, а следовательно в глубинном круговороте планеты появилась еще одна загадка.

Напомним, другие ученые определили уровень углекислого газа на Земле.