На аукционе в Нью-Йорке картину Дэвида Хокни продали за $90,3 млн – рекордная сумма для живых художников.

Картину Дэвида Хокни Портрет художника продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $90,3 млн. Теперь Хокни считается самым дорогим из живущих ныне художников, сообщает пресс-служба аукциона.

Первоначально картину оценили в $18 млн. На ней изображены двое мужчин, один из которых стоит возле бассейна, а второй – под водой.

По информации экспертов аукциона, Хокни написал эту картину после того, как разорвал отношения со своим партнером Питером Шлезингером.

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Ранее самой дорогой картиной на Christie’s была работа Джеффа Кунса Собака из воздушных шариков, которая ушла с молотка за $58,4.

К слову, картина известного художника Бенкси самоуничтожилась после того, как ее продали на аукционе в Лондоне.

Фото: Christie’s