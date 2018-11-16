День неблагоприятный для любых важных начинаний и созидательных дел, возможны провокации на разного рода конфликты, возможны трения с начальством и авторитетными и вышестоящими лицами.

Гороскоп публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Неподходящее время для отстаивания своей точки зрения, доказывания правоты — скорее всего, это только усугубит.

Желательно снизить социальные контакты до минимума.

Все важные финансовые операции стоит перенести на другой день.

Возможные агрессивные настроения хорошо направить в физическую активность.

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Сегодня — благоприятное время для наведения порядка во всех смыслах. Хорошо разбирать завалы там, где давно хотелось.

Сбалансировать энергии помогут медитация, дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2018 года для всех знаков зодиака.