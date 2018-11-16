Уже самое время начинать планировать новогоднюю вечеринку с коллегами. Факты ICTV собрали самые креативные идеи для корпоратива на Новый год, которые сможет реализовать каждый коллектив.

Новый год 2019 не так далеко, как вам кажется. Для того, чтобы ваш новогодний корпоратив прошел феерично, стоит уже начать подготовку к нему.

Как спланировать новогодний корпоратив

Для планирования корпоратива необходимо учитывать несколько главных критериев:

количество коллег

возраст

гендерное соотношение

бюджет

Обсудите на общем собрании предпочтения всех коллег и попробуйте прийти к консенсусу. Лучше будет назначить ответственного за праздник, чтобы все вопросы решались через одного человека.

Место проведения нужно забронировать заранее. Из-за большого спроса в предновогоднее время количество мест будет ограничено и просто не будет из чего выбрать.

Идеи для новогоднего корпоратива

Вечеринка в стиле вручения Оскара

Подобного рода пати не сложно будет организовать. Ресторан стоит подобрать со сценой, которая есть в половине заведений. Мужчинам придется одеть смокинги, а дамам вечерние наряды.

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Статуэтки Оскара можно вручать за заслуги на работе или придумать шутливые номинации. Например: Самые красивые ноги или Сотрудник года. В интернете множество ресурсов, которые предлагают изготовление таких статуэток за 150-250 грн.

Для подобного формата лучше заказать фуршет. К слову, меню тоже желательно подобрать более изысканное.

Вечеринка в стиле 90-х

В настоящее время это довольно модное направление, поэтому будет несложно найти все необходимы ресурсы. Достаточно порыться на своем чердаке или в закромах родителей, чтобы отыскать плеер, тамагочи, тетрис и цветные куртки. На барахолках тоже часто встречается модная одежда тех времен.

Учитывая дефицит продуктов и алкоголя в конце прошлого века, можно сделать вывод, что банкет получится достаточно бюджетным.

Музыка на корпоративе тоже должна соответствовать духу того времени.

Однако можно выбрать любую эпоху, которая вам близка. Точно будет выглядеть эффектно вечеринка 20-х годов прошлого столетия: мужчины в смокингах, девушки в пестрых платьях и много шампанского.

Маскарад

Для этого не обязательно наряжаться в Пикачу или Водяного. Это могут быть изящные платья, стильные костюмы. Кроме того, можно устроить тематический маскарад. Например в стиле Алисы в стране чудес.

Костюмы не обязательно покупать, можно просто взять в аренду.

Вечеринка с медицинской тематикой

С костюмами проблем быть точно не должно. Белые халаты, фонендоскоп и коктейли в пробирках уже создадут нужную атмосферу.

Кроме того, можно выбрать узкий профиль – психбольница. Не обязательно зацикливаться на этой тематике. Ваш коллектив может перевоплотиться в кого угодно: полицейских, учителей и учеников, пилотов и стюардесс.

Латиноамериканская вечеринка

Мир буквально захлестнула мода на латиноамериканскую музыку и танцы. К слову, сейчас функционирует немало тематических заведений, поэтому место проведения уже будет стилизированное.

Можно заказать тренера по, скажем, бачате, который проведет мастер-класс.

Фишки для корпоратива

Тайные Санта

К этому развлечению нужно подготовиться заранее. На карточках стоит написать имена всех сотрудников, а потом ваши коллеги будут их тянуть по очереди. Именно так вы узнаете имя человека, которому сделаете подарок. О том, кто кому готовит презент все узнают лишь на вручении.

Фотозона

Оформить фотозону не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Первое что понадобится – это фон. У многих компаний есть фирменные банеры, можно взять в аренду новогодний банер или просто подобрать однотонный фон.

Еще понадобятся аксессуары. Их можно приобрести в специальных магазинах или сделать своими руками. Вам понадобятся заготовки из интернета или нарисованные самостоятельно, принтер, длинные шпажки, ножницы, скотч и немного времени.

Ранее Факты ICTV писали, что символ Нового года 2019 – желтая земляная свинья.

Фото: Troscha | Dreamstime.com, unsplash.

Гиф: giphy.