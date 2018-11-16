Ученые считают, что самым худшим годом для человечества был 536 год от Рождества Христова.

Ученые из Великобритании и США пришли к выводу, что 536 год от Рождества Христова стал самым тяжелым для жизни людей, сообщает Science Alert.

Именно в этом году начался экономический спад в мире, который продлился около 100 лет.

Причины многих бедствий тогда были связаны, в основном, с различными аномалиями. Так, Солнце заблокировал странный туман, что привело к снижению температуры.

Из-за этого на Земле наблюдались проблемы с урожаем, засуха, летом выпал снег и начался массовый голод.

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Ученые пришли к выводу, что эти события последовали после активности вулкана. Второе извержение в 540 году еще сильнее усугубило ситуацию в мире.

К слову, ученые сильно продвинулись в создании экологически безопасных автомобилей, которые будут работать на водородных двигателях.