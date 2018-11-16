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В Китае открыли первый в мире подземный отель

Неподалеку Шанхая в Китае открылся подземный гостиничный комплекс.

Около Шанхая открылся пятизвездочный подземный гостиничный комплекс Intercontinental Shanghai Wonderland.

Об этом сообщает издание Xinhua.

Отель построили на месте бывшего карьера, высота которого 88 метров.

Здание имеет 18 этажей, 16 из которых расположены ниже уровня земли.

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В Китае открыли первый в мире подземный отель / 4 фотографии

Читайте: Енот несколько дней лез по стене небоскреба до 28 этажа и стал звездой

К слову, на строительство гостиничного комплекса Intercontinental Shanhai Wonderland ушло 12 лет.

Он фактически является первым в мире подземным отелем.

Ранее Факты ICTV писали о самый высокий небоскреб в Сан-Франциско, который превратили в Око Саурона.

Фото: NewsCN

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