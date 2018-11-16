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Впервые за 24 года: Sony пропустит выставку видеоигр E3 2019

Компания Sony и их игровая консоль PlayStation пропустят самую большую ежегодную выставку видеоигр E3 2019.

PlayStation

Компания Sony собирается пропустить самую большую выставку видеоигр E3 2019, хотя до этого 24 года брала в ней участие, сообщает Kotaku.

В издании заявляют, что Sony подтвердила информацию о желании пропустить выставку E3 в 2019 году.

В заявлении компании говорится о том, что фанатов PlayStation ждет много новостей, однако они будут подаваться в другом формате.

Возможно, компания проведет свою выставку, отдельно от основных событий E3, как это делает EA или же мы увидим что-то похожее на записанные ранее онлайн-конференции, как у Nintendo.

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Кроме того, компания отменила и PlayStation Experience, который проводился каждый декабрь с 2014 по 2017 год.

Это может быть связанно с тем, что Sony активно готовится к запуску игровой платформы нового поколения и сейчас у них нет проектов, которые можно анонсировать для широкой аудитории.

Однако, такое развитие событий подтверждает, что следующее поколение PlayStation игроки вряд ли увидят раньше 2020 года.

К слову, во время BlizzCon 2018 компания Blizzard анонсировала новую видеоигру во вселенной Diablo – Diablo Immortal.

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