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Впервые за шесть лет. На Марсе высадится новая миссия NASA

На Марсе впервые за шесть лет приземлится новая миссия NASA. Марсоход InSight совершит посадку на планете 26 ноября.

Марсохід

NASA будет транслировать посадку марсохода, сообщает  CNN.

Миссия с InSight, который отправился к планете еще 5 мая 2018 года, заключается в исследовании внутренней части Марса.

Предполагается, что марсоход будет проводить бурение почвы планеты, чтобы узнать больше о ее происхождении, а также – почему Марс и Земля так похожи между собой.

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Кстати, первые люди высадятся на Марсе примерно в 2032 году. Летом 2017 года NASA отобрало из 18 тыс. кандидатур 12 человек, которых будут готовить для полетов на Марс. Среди них – семь мужчин и пять женщин.

Напомним, электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос компанией Space X, может приблизиться к Марсу 8 октября 2020 года.

Фотоpixabay.com

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