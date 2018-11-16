На Марсе впервые за шесть лет приземлится новая миссия NASA. Марсоход InSight совершит посадку на планете 26 ноября.

NASA будет транслировать посадку марсохода, сообщает CNN.

Миссия с InSight, который отправился к планете еще 5 мая 2018 года, заключается в исследовании внутренней части Марса.

Предполагается, что марсоход будет проводить бурение почвы планеты, чтобы узнать больше о ее происхождении, а также – почему Марс и Земля так похожи между собой.

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Кстати, первые люди высадятся на Марсе примерно в 2032 году. Летом 2017 года NASA отобрало из 18 тыс. кандидатур 12 человек, которых будут готовить для полетов на Марс. Среди них – семь мужчин и пять женщин.

Напомним, электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос компанией Space X, может приблизиться к Марсу 8 октября 2020 года.

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