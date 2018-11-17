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К созданию присоединилась Украина: NASA запустило ракету Антарес

С космодрома NASA запустили ракету-носитель Антарес, которую создали при участии украинских предприятий.

Запуск ракети

С космодрома NASA Уоллопс Айленд запустили ракету-носитель Антарес. Ее разработала Orbital ATK совместно с рядом иностранных партнеров, среди которых были и украинские предприятия, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

По его словам, Антарес должен доставить на Международную космическую станцию ​​грузовой модуль Сигнус.

– С космодрома NASA Уоллопс Айленд (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск ракеты-носителя Антарес, которая является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного исследования космического пространства, – написал Чалый.

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Посол добавил, что над главной конструкцией первой степени ракеты работало конструкторское бюро Южное. Изготовлена ​​она была на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с другими предприятиями.

Участие в испытании ракеты Антарес в США также принимали украинские специалисты.

 

К слову, 26 ноября на Марсе приземлится марсоход NASA под названием InSight.

Фото: VideoFromSpace (Скриншот)

Видео: VideoFromSpace

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