С космодрома NASA запустили ракету-носитель Антарес, которую создали при участии украинских предприятий.
С космодрома NASA Уоллопс Айленд запустили ракету-носитель Антарес. Ее разработала Orbital ATK совместно с рядом иностранных партнеров, среди которых были и украинские предприятия, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.
По его словам, Антарес должен доставить на Международную космическую станцию грузовой модуль Сигнус.
– С космодрома NASA Уоллопс Айленд (штат Вирджиния, США) осуществлен запуск ракеты-носителя Антарес, которая является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и Соединенных Штатов в сфере мирного исследования космического пространства, – написал Чалый.
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Посол добавил, что над главной конструкцией первой степени ракеты работало конструкторское бюро Южное. Изготовлена она была на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в сотрудничестве с другими предприятиями.
Участие в испытании ракеты Антарес в США также принимали украинские специалисты.
К слову, 26 ноября на Марсе приземлится марсоход NASA под названием InSight.
Фото: VideoFromSpace (Скриншот)
Видео: VideoFromSpace