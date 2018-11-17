Неподходящее время для начала чего-то нового и важного.

Гороскоп публикует Telegram канал Astro.Expert.

День больше подходит для окончания работ. Важные решения лучше отложить. Нежелательно назначать ключевые встречи, переговоры, совершать основательные покупки.

Время способствует активности, на ментальном плане это может выражаться в желании поспорить, доказать свою точку зрения. Может сопровождаться агрессивным настроением к окружающим. Лучше всего такая энергия тратится через наиболее подходящие вам физические нагрузки, будь то домашняя работа или тренажерный зал. Особенно полезна сегодня пешая прогулка на свежем воздухе.

Меркурий начинает ретроградное движение, это может провоцировать своеобразные события, связанные с коммуникациями, документооборотом, различными системами связи. Могут возникать задержки и изменения в планах, в поездках и путешествиях.

Неблагопряитно: стрижка ногтей, начало поездок и путешествий, брать деньги в долг.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2018 год.