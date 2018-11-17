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Компания Илона Маска проложила первый тоннель под Лос-Анджелесом

The Boring Company завершила прокладку первого скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Тунель під Лос-Анджелесом

Илон Маск, который владеет компанией The Boring Company, сообщил в Twitter, что прокладку скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом завершили.

На опубликованном видео можно увидеть, как бурильная машина выходит на поверхность, чем завершается прокладка подземного тоннеля.

– Поздравляем Boring Company с завершением туннеля под Лос-Анджелесом. Передовые технологии, – написал Маск.

В тоннеле будут ездить скоростные электробусы, специальные пассажирские капсулы и вакуумные поезда. Его открытие запланировано на 10 декабря и в этот день проезд будет бесплатным.

 

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К слову, Илон Маск показал новую Tesla Model 3, которая сможет проехать меньшее расстояние на одном заряде, но и будет меньше стоить.

Видео: Elon Musk

Фото: Elon Musk (Скриншот)

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