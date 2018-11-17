День студента – праздник лени, веселья, пьянства и студентской жизни в общем.
В этот день не обязательно поздравлять своих знакомых студентов серьезно. Лучше всего привнести немного юмора в праздник.
Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с украинским Днем студента.
Эх, ловись, моя халява —
Ты студенческая слава,
Тяжела студента жизнь,
Поступил, так уж держись!
Поступил, так напрягайся,
С первой пары не сдавайся.
Преподов не разозли —
Сессию не завали!
Да к тому же будь толковым,
Шустрым, умным, чуть пантовым,
ВУЗом на года ты связан,
Но везде успеть обязан!
Так пускай твоя учеба
Уж не скажется особо
На фронтах-успехах личных,
Они тоже не вторичны!
В общем, я, студент бывалый,
Пожелаю доброй славы.
В нашем ВУЗе на года
Знаниям скажите Да!
***
Студентки и студенты,
Татьянин день настал!
На счастье претенденты,
Вы выше всех похвал!
Желаю легких сессий
И ясного ума,
Жить крайне интересно
И радостно весьма.
Пусть молодость не гаснет
И силы не уйдут,
Ведь мир всегда прекрасен,
А счастье рядом, тут!
***
Пусть хвостов поменьше будет,
Легкой сессии всегда!
И студент пусть не забудет
Это время никогда!
***
Забросьте конспекты и книжки закройте,
Сегодня грешно над наукой корпеть,
Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте,
В студенческий день много надо успеть!
Во всех дискотеках вам скидки сегодня,
И клубы ночные сегодня вас ждут!
Гуляй молодежь, только помни, что завтра,
С утра снова надо идти в институт!
***
Преподаватель пусть забудет,
Что это значит – строгим быть.
Пускай студент стараться будет
Порой хоть что-нибудь учить!
***
Гуляй с утра и до утра,
Потом пролезешь в доктора,
Потом заслужишь монумент!
Гуляй, студент, лови момент!
***
Ты студент. Мы громко скажем:
Это точно о тебе.
Пусть тебе удача даже
Улыбается во сне.
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К слову, Факты ICTV разобрались, насколько для работодателя важен престиж университета, каким должен быть идеальный кандидат на вакансию и в чем проблема украинских ВУЗов.
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