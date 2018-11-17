17 ноября студенты отмечают украинский День студента. Именно с этого дня когда-то начинались студенческие каникулы.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.

***

Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На отлично все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Энергия, молодость и красота!

Прелесть студенческих лет.

Не повторится она никогда.

Прекраснее возраста нет.

Мы поздравляем сегодня вас всех,

С Татьяниным днем, днем студента!

Пусть ожидает вас яркий успех

И море приятных моментов.

***

Быть студентом – дело непростое,

Быть студентом – дело молодое,

Все еще, по сути, впереди,

И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,

Чтобы не кончался дружный смех.

Чтобы был достаток у тебя,

Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,

Чтоб в идеях был задор и креатив.

И чтоб исполнялась бы всегда

Каждая заветная мечта.

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски – как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях – креатив.

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