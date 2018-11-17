17 ноября студенты отмечают украинский День студента. Именно с этого дня когда-то начинались студенческие каникулы.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.
***
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На отлично все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
***
Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.
Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.
***
Быть студентом – дело непростое,
Быть студентом – дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.
Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.
Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски – как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях – креатив.
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