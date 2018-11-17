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Факти / Lifestyle / Привітання з Днем студента 2018/

Поздравления с Днем студента 2018

17 ноября студенты отмечают украинский День студента. Именно с этого дня когда-то начинались студенческие каникулы.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.

***

Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На отлично все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!

***

Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!

***

Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.

Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.

***

Быть студентом – дело непростое,
Быть студентом – дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.  

***

Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,
У доски – как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях – креатив.

Читайте: Когда День студента 2018 в Украине

Факты ICTV также собрали самые прикольные поздравления с Днем студента.

Фото: dreamstime.

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