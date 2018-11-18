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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 18 листопада/

Гороскоп на сегодня, 18 ноября

Первая половина дня больше располагает к активным физическим проявлениям. Важное и новое лучше перенести на другое время.

Гороскоп публикует Telegram канал Astro.Expert.

Можно запланировать утреннюю прогулку на свежем воздухе — прекрасное начало выходного дня, а если есть желание навести порядок в своих делах — время подходящее.

Вторая половина дня больше располагает к созидательным, спокойным действиям. Можно заниматься любыми видами садоводческих работ, хорошо уделить сегодня время растениям.

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Благоприятный период для лечебных процедур, будь то профилактические меры или прием лекарственных препаратов.

Сегодня у окружающих может проявляться ранимость и восприимчивость к происходящему, в такое время уместно оказывать поддержку и заботу вместо нравоучений и рассказов о правильной жизни.

Занятия творчеством, особенно совместные, сегодня могут принести удовлетворение и радость. Есть вероятность интуитивных ощущений и озарений.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.

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