Черная пятница 2018 приходится на 23 ноября. Где лучше совершать покупки в Black friday 2018 в Украине, США и ЕС – обзор площадок от сайта Факты ICTV.
Черная пятница проходит после Дня благодарения (четвертый четверг ноября) в Штатах. Именно с нее начинаются традиционные новогодние распродажи.
Все настолько серьезно, что в Америке некоторые люди специально берут себе отгул, чтобы занять очередь с ночи, поскольку первый покупатель нередко может получить скидку от 50 до 80%.
Черная пятница 2018 будет 23 ноября
Но сегодня уже не обязательно идти куда-то ночью и стоять в очередях, где иногда доходит и до драки. Все можно сделать, не вылезая из своей теплой кроватки, с помощью любимого телефона или ноутбука – онлайн.
Мы собрали сайты, на которых появляются самые большие скидки на Черную пятницу в США, Украине и ЕС.
Черная пятница 2018 в Украине
Да, Черная пятница у всех ассоциируется с США, однако и в Украине многие компании успешно привили себе привычку устраивать скидки в этот день.
P.S. Только не забывайте, что в этот день так же хорошо и обманывают. Иногда 50% скидки могут значить, что до этого цену подняли на 60%. Чтобы не попасться на крючок, нужно мониторить вещь, которая вам нужна, до Черной пятницы, чтобы точно знать, настоящая ли это скидка.
И, да, не покупайте что-то только потому, что там скидка. Эйфория распродажи пройдет – и вы осознаете, что эта “штука” вам не так уж и нужна.
Чаще всего скидки в Украине переносятся и на выходные после Черной пятницы.
- Shops-ukraine ищет скидки по разделам. Сайт собирает скидки и перенаправляет на официальную страницу конкретного магазина
- Skidochnik — генерирует скидки всех своих магазинов
Эти сайты собрали похожие магазины. Можно выбрать тот, который с более удобным интерфейсом для вас.
А вот список сайтов, которые ежегодно принимают участие в Черной пятнице. Многие интернет-магазины уже объявили о Дне распродаж.
Если вы хотите какую-то вещь, на которую может быть скидка в интернет-магазине, зайдите на сайт сразу после начала старта Черной пятницы, не откладывайте до удобного времени, либо добавьте заранее желаемый товар в корзину, чтобы его не купили прям перед вами, ведь в интернете-то очереди нет.
Черная пятница 2018 в США
Если вы хотите покупать в Черную пятницу 2018 на американских сайтах, учтите несколько моментов:
- не забывайте о разнице во времени
- продумайте доставку
- помните о налогах (если посылка больше 150 евро, то будет накладываться пошлина и налог на добавленную стоимость)
Список сайтов, где лучше всего искать скидки на Черную пятницу в США:
- Qwintry — сайт-агрегатор, его можно использовать для поиска магазинов в США. Тут можно сделать личный адрес в Америке, если в магазине не предусмотрена доставка в нашу страну, а также можно доставить товар в Украину
- Amazon — самый большой гипермаркет в США. Выгоднее всего подписаться на e-mail рассылку сайта
- 6pm.com — еще один гипермаркет, который предлагает очень большие скидки – за 60-70%.
- Ebay.com — крупнейший аукцион в мире
- Walmart.com — один из крупнейших гипермаркетов Штатов. Тут есть все – от техники до детской одежды
Читайте: Черная пятница 2018: как подготовиться к распродажам
Черная пятница в ЕС
Многие украинцы, которые работают в Польше, Чехии и Германии, не пропускают Черную пятницу, потому что в ЕС она пришла раньше, чем в Украину и больше магазинов и сетей к ней подключились.
Но это не значит, что нужно сорваться и ехать шопиться в Европу. Все можно сделать онлайн.
Вот список сайтов в ЕС, где можно словить скидки на Черную пятницу 2018:
- Amazon.de — немецкая версия одного из самых крупных онлайн-магазинов в мире
- Galeries Lafayette — известный парижский интернет-магазин чаще всего предлагает скидки до -70%
- Arktis — авторизованный продавец Apple. Он дает на Черную пятницу распродажи до -70% на многие гаджеты и аксессуары “яблочка”
Кстати, для того,чтобы совершать покупки за границей, желательно иметь именную карту Visa или MasterCard, иначе на стороне продавца ее могут просто не принять.
Напомним, покупки на AliExpress станут невыгодными из-за последствий закона о заграничных посылках.
Главное фото: Brooke Cagle/Unsplash