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Гороскоп на сегодня, 19 ноября

Сегодня будет повышена чувствительность, поэтому даже обычные, на первый взгляд, слова могут сильно задеть.  

Гороскоп на сегодня, 19 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Звезды не советуют ввязываться в конфликты. Любые агрессивные действия лучше перенести на другой день.

Сегодняшний день рекомендуется провести в кругу семьи.

Любая позитивная деятельность принесет плоды.

Среди вариантов – творчество, благотворительность, отдых и расслабление, уход за растениями.

Благоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.

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