Сегодня будет повышена чувствительность, поэтому даже обычные, на первый взгляд, слова могут сильно задеть.

Гороскоп на сегодня, 19 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Звезды не советуют ввязываться в конфликты. Любые агрессивные действия лучше перенести на другой день.

Сегодняшний день рекомендуется провести в кругу семьи.

Любая позитивная деятельность принесет плоды.

Среди вариантов – творчество, благотворительность, отдых и расслабление, уход за растениями.

Благоприятно: стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь.