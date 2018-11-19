Верите в гороскопы и знаете, что следующий год Желтой Земляной Свиньи? В случае утвердительного ответа хотя бы на один из вопросов – предлагаем по-настоящему задобрить покровительницу удачи и отпраздновать Новый год дважды. Однажды по григорианскому календарю – в ночь на 1 января, второй – по восточному.

Праздничные мероприятия Китайского нового года 2019 начнутся 5 февраля и продлятся до 19 февраля. Праздник символизирует приход весны и считается главным в Поднебесной и других странах Восточной Азии. На этот период компании по всей стране устраивают официальные выходные на неделю, а то и два. В отличие от китайцев, эти дни у украинцев рабочие, однако по большому желанию можно организовать сокращенную программу празднования.

О символе года

Согласно китайскому календарю, 2019 станет годом желтой земляной свиньи. Это животное символизирует семейное счастье, доброту, терпение и богатство, ведь когда-то есть свинину было по карману только богачам.

Если верить легенде, свинья случайно попала в восточный гороскоп. Кот не пришел на встречу с Верховным правителем, потому что его не разбудила крыса, поэтому его заменили на первое попавшееся животное. Так 12-й в восточном календаре и символом Китайского нового года 2019 стала свинья.

Накануне праздника

К Новому году в Китае надо готовиться заранее. Как? Очистить жилье, тело и душу. С этой целью жители Поднебесной:

организуют генеральную уборку: освобождают жилье от пыли, мусора, старых и ненужных вещей. Считается, что такие действия помогают защититься от неудач и освободить место для счастья;

идут париться в баню, чтобы привести тело в порядок;

готовят много мясных и рыбных блюд, поскольку в первый день Нового года запрещено что-готовить;

подготавливают нарядную и чистую одежду – если не полностью красную, то хотя бы с элементами этого цвета.

Особое внимание уделяется декорированию дома. На двери вешают иероглифы, парные пожелания счастья и здоровья, красивые узоры и обязательно красные бумажные фонари или гирлянды. Если не принять этих мер, чудовище Нянь, которое согласно древнему мифу появляется в первый день праздника, может забрать домашних животных, урожай, а то и самих жителей дома.

15 дней веселья: как будет происходить празднование Китайского нового года 2019

Это время китайцы традиционно проводят с семьей, навещают родственников и друзей, вспоминают умерших. Празднования происходят в следующей последовательности:

Китайский новый год – семейный праздник, поэтому все местные жители, в какой бы части мира ни находились, пытаются попасть домой на ужин.

Готовятся любимые семейные блюда, коллективно лепятся пельмени цзяоцзы. Поскольку в 2019-м мы будем встречать год Свиньи, то на столе должно быть много блюд, ведь это животное любит хорошо поесть. После ужина никто не ложился спать до утра, чтобы вдруг не пропустить свое счастье. Все смотрят развлекательные шоу-программы, поют, танцуют и запускают фейерверки. Чем больше шума, тем больше шансов, что злые духи не поселятся в доме.

С самого утра дети приветствуют родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года, а в ответ получают красные конверты с деньгами (хунбао). Затем отдыхают дома или гуляют на природе.

Следующие 5 дней китайцы приветствуют родственников, коллег и соседей. С собой принято приносить мандарины и подарки, состоящие из четного количества элементов (кроме четверки, потому что она ассоциируется со смертью). Это могут быть сладости, недорогие сувениры или деньги в красных конвертах. Также есть возможность отправить виртуальный конверт с деньгами через популярный в Китае WeChat.

Период с 6-го по 8-й день – проводят в кругу семьи.

На 9-й день – чтят память умерших.

Со второй недели у большинства китайцев начинаются рабочие будни. Кому же повезло и дальше отдыхать – продолжают посещать гостей, участвуют в народных гуляниях с традиционными танцами льва и дракона, готовятся к Празднику фонарей.

На 13-й день принято устраивать вегетарианский день.

На 15-й день празднуется Фестиваль фонариков, во время которого тысячи красных фонарей поднимаются в небо. Этот ритуал якобы освежает небо и помогает найти дорогу душам умерших. Также в этот день едят сладкие шарики юаньсяо, которые делают из рисовой муки и сладкой начинки.

Счастливый Новый год 2019: что можно и чего лучше не делать?

Китайцы – народ суеверный. Верят в приметы и соблюдают правила в течении праздничного периода:

нельзя убирать и мыть голову в первые три дня нового года, ведь так можно вымести/смыть удачу;

если ребенок плачет, его стараются побыстрее успокоить, потому что верят, что плач притягивает проблемы;

запрещается занимать деньги или брать в кредит;

желательно носить нижнее белье красного цвета – оно ​​защищает от неудач. Особенно это актуально для тех, кто родился в год Свиньи, потому что для них судьба уготовила якобы больше испытаний;

когда идут в гости, берут с собой два мандарина, символизирующие счастье и благополучие. Хозяева дома, прощаясь, также вручают гостям два мандарина;

в новогоднюю ночь фейерверки запускают в четкой последовательности: сначала необходимо запустить несколько небольших петард, а потом три больших. Этот ритуал символизирует прощание со старым годом и радостную встречу нового. Считается хорошей приметой, если большие фейерверки взорвутся громко.

Создайте дома комфортную праздничную атмосферу и веселитесь искренне. В Китае верят, что положительные эмоции притягивают благополучие и счастье в дом.

Читайте: Где провести Новый год 2019: афиша мероприятий

Ранее Факты ICTV писали, в каком цвете нужно встречать год свиньи.

Фото: Natalia Kuzina | Dreamstime.com, Elenafetisova | Dreamstime.com,

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