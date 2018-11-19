Погода на неделю в Украине прогнозируется солнечной, но морозной.
Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.
Мы уже писали, какой будет погода 19 ноября в Украине.
А во вторник, 20 ноября, осадки ожидаются только в восточной части страны – мокрый снег, -1..+1°С.
На остальной территории Украины будет ясно. На юго-западе ожидается 0…+2°С, а в центре -1…+1°С.
В среду, 21 ноября, на западе будет снег, температура воздуха составит 0…+2°С.
На остальной территории будет без осадков. В среднем будет -1…+1°С.
В четверг, 22 ноября, на юго-западе будет дождливо.
Остальная территория страны будет без осадков.
В среднем температура воздуха составит -1…+1°С.
На юге будет +1…+3°С.
В пятницу, 23 ноября, в Украине не ожидаются осадки, однако температура будет колебаться по всей территории страны.
Ужгород +5..+7°С
Львов +2…+4°С
Ровно -1…+1°С
Киев -1…+1°С
Чернигов -1…+1°С
Черкасы -1…+1°С
Сумы 0…-2°С
Харьков -1…+1°С
Луганск -1…+1°С
Херсон +1…+3°С
Черновцы +2…+4°С
Винница 0…+2°С
Ивано-Франковск +1…+3°С
Напомним, какой будет погода на Новый год и Рождество.