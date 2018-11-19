PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Мороз і сонце: погода на тиждень в Україні (КАРТА)/

Мороз и солнце: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Погода на неделю в Украине прогнозируется солнечной, но морозной.

Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.

Мы уже писали, какой будет погода 19 ноября в Украине.

А во вторник, 20 ноября, осадки ожидаются только в восточной части страны – мокрый снег, -1..+1°С.

На остальной территории Украины будет ясно. На юго-западе ожидается 0…+2°С, а в центре -1…+1°С.

В среду, 21 ноября, на западе будет снег, температура воздуха составит 0…+2°С.

На остальной территории будет без осадков. В среднем будет -1…+1°С.

В четверг, 22 ноября, на юго-западе будет дождливо.

Остальная территория страны будет без осадков.

В среднем температура воздуха составит -1…+1°С.

На юге будет +1…+3°С.

В пятницу, 23 ноября, в Украине не ожидаются осадки, однако температура будет колебаться по всей территории страны.

Ужгород +5..+7°С

Львов +2…+4°С

Ровно -1…+1°С

Киев -1…+1°С

Чернигов -1…+1°С

Черкасы -1…+1°С

Сумы 0…-2°С

Харьков -1…+1°С

Луганск -1…+1°С

Херсон +1…+3°С

Черновцы +2…+4°С

Винница 0…+2°С

Ивано-Франковск +1…+3°С

Напомним, какой будет погода на Новый год и Рождество.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка