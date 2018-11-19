Погода на неделю в Украине прогнозируется солнечной, но морозной.

Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.

Мы уже писали, какой будет погода 19 ноября в Украине.

А во вторник, 20 ноября, осадки ожидаются только в восточной части страны – мокрый снег, -1..+1°С.

На остальной территории Украины будет ясно. На юго-западе ожидается 0…+2°С, а в центре -1…+1°С.

В среду, 21 ноября, на западе будет снег, температура воздуха составит 0…+2°С.

На остальной территории будет без осадков. В среднем будет -1…+1°С.

В четверг, 22 ноября, на юго-западе будет дождливо.

Остальная территория страны будет без осадков.

В среднем температура воздуха составит -1…+1°С.

На юге будет +1…+3°С.

В пятницу, 23 ноября, в Украине не ожидаются осадки, однако температура будет колебаться по всей территории страны.

Ужгород +5..+7°С

Львов +2…+4°С

Ровно -1…+1°С

Киев -1…+1°С

Чернигов -1…+1°С

Черкасы -1…+1°С

Сумы 0…-2°С

Харьков -1…+1°С

Луганск -1…+1°С

Херсон +1…+3°С

Черновцы +2…+4°С

Винница 0…+2°С

Ивано-Франковск +1…+3°С

Напомним, какой будет погода на Новый год и Рождество.