Погода на сегодня, 19 ноября, прогнозируется разной по всей территории Украины.
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 ноября, дает Укргидрометцентр.
Так, на юго-западе страны ожидается мокрый снег, температура воздуха составит от 0 до +3°С.
В центре Украины будет снег, от 0 до +3°С.
На юго-востоке прогнозируется дождь, от +1° до +5°С.
В Крыму также дождь, +7…+9°С.
На северо-востоке страны будет без осадков, от 0 до +3°С.
Киев – ясно, 0…+2°С.
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Напомним, какой будет погода на Новый год и Рождество.
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