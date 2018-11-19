PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Погода в Украине на сегодня, 19 ноября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 19 ноября (КАРТА)

Погода на сегодня, 19 ноября, прогнозируется разной по всей территории Украины.

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 ноября, дает Укргидрометцентр.

Так, на юго-западе страны ожидается мокрый снег, температура воздуха составит от 0 до +3°С.

В центре Украины будет снег, от 0 до +3°С.

На юго-востоке прогнозируется дождь, от +1° до +5°С.

В Крыму также дождь, +7…+9°С.

На северо-востоке страны будет без осадков, от 0 до +3°С.

Киев – ясно, 0…+2°С.

Читайте: Тепло и много осадков: подробный прогноз погоды на зиму

Напомним, какой будет погода на Новый год и Рождество.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка