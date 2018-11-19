Индейка, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы – традиционные блюда на День благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 2018 году праздник приходится на 22 число.

Праздничный обед на День благодарения собирает всю семью за столом, который является символом благополучия и процветания.

Главное блюдо – индейка, которую готовят обычно всей семьей. Кстати, она является основой праздничного стола не просто так, ведь это была единственная дичь, которую могли поймать первые поселенцы в Америке. Сейчас ко Дню благодарения по всей стране выращивают около 50 тыс. индеек, чтобы каждая семья могла украсить этим блюдом свой стол.

Индейку фаршируют яблоками или тыквой, запекают в духовке и подают с зеленым горошком, кукурузой и картофелем. К ней готовят специальную подливку.

Кроме индейки, на столе обязательно должен быть сладкий картофель ямс, клюквенный соус и тыквенный пирог.

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С Днем благодарения связано много традиций, о которых Факты ICTV писали ранее. Чтобы понять, за что американцы так любят этот праздник, предлагаем приготовить несколько блюд из праздничного меню.

Индейка по-американски

Ингредиенты:

индейка весом около 5 кг

6 столовых ложек сливочного масла

2 столовые ложки соли

2 столовые ложки мелко нарезанного лука

по 1 чайной ложке паприки и сухой петрушки

4 стакана теплой воды

3 столовые ложки приправы для куриного бульона или бульонные кубики.

Приготовление

Включить духовку и разогреть до 180 градусов.

Тем временем тушку индейки вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Положить в форму для запекания.

Отделить кожу на грудинке с двух сторон, чтобы сделать небольшие кармашки, в которые положить по три столовые ложки сливочного масла. Надо, чтобы масло оказалось под кожей – это придаст особую сочность грудке.

В миске смешать воду и бульонную приправу или кубики. Полить этой смесью индейку.

Натереть птицу со всех сторон и внутри солью, паприкой, петрушкой и мелко нарезанным луком.

Накрыть индейку фольгой. Запекать в разогретой духовке около четырех часов.

Убрать фольгу на последние 45-60 минут – для образования румяной корочки.

Соус из клюквы

Индейку подают исключительно с клюквенным соусом. Кстати, именно поэтому на День благодарения американцы съедают пятую часть всей клюквы, которую употребляют за год.

Составляющие на 10 порций:

350 г свежей клюквы

200 г сахара

один апельсин

1 столовая ложка коньяка

лимонный сок – по вкусу

70 мл воды.

Приготовление

Апельсин разрезать и выжать из него сок.

Высыпать клюкву в кастрюлю, добавить сахар, апельсиновый сок, коньяк и воду.

Поставить кастрюлю на медленный огонь на 15 минут.

Можно добавить также немного лимонного сока – для кислинки, если соус слишком сладкий.

Поварить еще 5 минут и снять с огня, дать остыть и поставить в холодильник.

Тыквенный пирог

Для основы:

150 г муки

50 г грецких орехов

5 г разрыхлителя

5 г сахара

2 г соли

35 г растительного масла

35 г кипятка.

Для начинки:

500 г тыквенного пюре

200 г йогурта без добавок (2,5 %)

3 яйца

25 г крахмала

75 г сахара

1 чайная ложка без горки корицы молотой

0,25 чайной ложки имбиря молотого

0,25 чайной ложки тертого мускатного ореха

гвоздика молотая на кончике ножа.

Приготовление

Тыкву очистить от сердцевины и вместе с кожурой нарезать на куски. Положить в пароварку и готовить в течение 30 минут.

После остывания снять шкурку и нарезать на мелкие кусочки, положить в блендер и превратить тыкву в пюре.

Орехи подсушить в течение 15 минут в духовке и измельчить в блендере в мелкую крошку.

Для приготовления основы духовку разогреть до 190 градусов.

В миске смешать просеянную муку, соду, соль, сахар и измельченные орехи.

В стакане отдельно смешать масло и кипяток, а затем вылить в тесто.

Замесить мягкое упругое тесто, дать ему немного остыть. Раскатать толщиной примерно 3 мм и аккуратно переложить в форму. Лишние края обрезать. Высота бортиков должна быть примерно 2,5 см.

Выпекать основу под грузом (например, колотый горох, который может быть использован повторно) в течение 10 минут.

Тесто можно накрывать пергаментом, а на него уже насыпать горох.

После выпекания основы для пирога убрать груз и дать немного остыть.

Температуру в духовке нужно уменьшить до 150 градусов и можно приступать к начинке.

Все ингредиенты смешать в миске с помощью погружного блендера до однородной консистенции.

Залить начинку в основу до краев теста и выпекать в течение 30 минут.

Но начинка не должна румяниться. Если она начнет запекаться, уменьшить температуру на 10 градусов.

Через 30 минут духовку выключить и оставить там пирог еще минут на 15. Таким образом начинка медленно слегка осядет и будет иметь ровную блестящую поверхность.

Пирог получается особо вкусным, если простоит ночь в холодильнике.

Кстати, а вы знаете, как и почему американцы празднуют День благодарения.

Рецепты: smachni-recepti.pp.ua, zakaz.ua, 7ya.ru

Фото: dreamstime.com