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Выходные на католическое Рождество (КАЛЕНДАРЬ)

Католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2018 году оно приходится на вторник.

Католическое Рождество выпадает на вторник, 25 декабря, – это выходной день. Кроме того, украинцы будут отдыхать в понедельник, 24 декабря, который мы отработаем в субботу, 22 декабря.

Также придется отработать за выходной понедельник, 31 декабря, в субботу, 29 декабря.

Читайте: Католическое Рождество: история и традиции праздника

25 декабря празднуют Рождество христиане, живущие по Григорианскому календарю. В этот день в Вифлееме родился сын Божий Иисус Христос.

К слову, куда пойти на Католическое Рождество с ребенком подскажет афиша, в которой собраны веселые и увлекательные мероприятия для развлечения малышей.

Фото: stocksnap.

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