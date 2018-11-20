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Гороскоп на сегодня, 20 ноября

Первая половина дня располагает к более мягким и спокойным действиям.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Не стоит перегружать себя физически или морально. Можно заниматься любимым хобби, устроить себе приятные поездки или прогулки с друзьями, единомышленниками.

После 16 часов энергии переменятся, появится направление к активности уже физической, интенсивной. Можно начинать изучение нового, это пойдет легко и будет особенно приятно в компании. Уместно и ценно поделиться чем-то с другими. Подходящий день для посещения спа, сауны, весьма благоприятно уделить внимание здоровью, телу. Любые процедуры, направленные на улучшение состояния и ощущений, могут получить дополнительный импульс и поддержку. Желательно внимательно отнестись к своей еде, предпочтительно выбрать легкую и полезную пищу. Интоксикации лучше исключить.

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К слову, ранее мы писали, когда начнется китайский новый год 2019, кто будет символом и как праздновать.

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