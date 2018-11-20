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Меньше $5 тыс. – биткоин резко подешевел

Курс самой популярной криптовалюты мира биткоин упал ниже $5 тыс.

Біткоін

Курс криптовалюты биткоин сильно снизился и сейчас за одну единицу предлагают около $4,7 тыс., сообщает CoinDesk.

Всего за один день биткоин подешевел на $700 и тенденция падения продолжается. Игроки рынка считают, что курс цифровых валют на сегодняшний день завышен и в дальнейшем продолжит снижаться.

Вместе с биткоином дешевеют и такие криптовалюты, как Ether, Litecoin и XRP, курс которых снизился приблизительно на 10% за день.

Читайте: Биткоин упал до минимума с июня

Причиной падения курса цифровых денег называют ограничение на майнинг в различных странах мира. Кроме того, с рынка криптовалют начали уходить спекулянты.

К слову, ученые считают, что температура на Земле может повыситься на 2° из-за глобального майнинга биткоинов.

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