Факты ICTV пообщались с СЕО и управляющим партнером UNIT.City Максом Яковером, который рассказал о будущем инновационных парков в Украине. Через несколько лет каждая крупная компания Европы и мира будет иметь такой.

Я – сотрудник крупной европейской компании. Мне не приходится вставать рано и ехать за тридевять земель, чтобы добраться до работы. Она находится в 5-ти минутах ходьбы от места, где я живу. Утром я отвожу детей в садик, который расположился по дороге в офис, отдаю собаку в специальный вольер, где за ней будут следить и заниматься в течение всего рабочего дня, и спокойно иду в офис, держа в руках ароматный кофе и свежевыпеченный круасан.

Я трачу минимум на передвижение, а также избегаю дополнительных временных и финансовых трат. Сосредоточен на работе и не забочусь о рутинных процессах, о которых уже позаботилась моя компания. Здесь и супермаркеты, и поликлиника со школой, бары и рестораны, бизнес-центры, магазины и пространства, в которых проходят различные лекции, тренинги и курсы. Все создано для людей, которые дорожат своим временем и средствами, а также стремятся к максимально активному развитию своей личности.

В 2011-м году Стив Джобс представил проект строительства Apple Park в Калифорнии, который дал бы дом не только 12 тыс. сотрудникам компании, но и стал бы настоящим ее символом. На данный момент Apple Park – это образец того, как должен выглядеть город в городе, участок земли, на котором сотрудники компании получают все необходимые условия для качественной работы.

Подобный проект вылился Apple в 5 млрд долларов, ежегодно Apple Park посещает несколько сотен тыс. туристов, которые оставляют тысячи и тысячи долларов в местных фирменных магазинах и заведениях. Apple Park является гордостью компании с мировым именем, капитал которой на сегодняшний день составляет более 300 млрд долларов.

В той же Калифорнии на территории Кремниевой долины расположен и еще один инновационный парк – Googleplex, общей площадью 0.3 кв. км. В свое время Google арендовал огромную территорию у компании SGI, затем выкупил ее и модернизировал за почти 320 млн долларов.

Подобных проектов в Украине еще не было. В свое время на платформе ВДНХ в Киеве похожую идею пытался реализовать нынешний управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер. Затем он был одним из новаторов, тех людей, кто создал первую в Украине co-working платформу – Часопис, которая дала понять острую необходимость в проектах подобного рода активной молодежи.

– Идея создания проекта пришла в голову главному инвестору Василию Хмельницкому еще восемь лет назад, – говорит Яковер. – Однако тогда Украина была еще не готова к подобному проекту. Со своей стороны 6 лет назад я открыл одно из первых co-working пространств в Украине – Часопис и через полтора года работы понял, что Киев готов к большому проекту.

Традиционно бизнес находится в бизнес-центрах, но концепция бизнес-центров закончила свое развитие в середине 1980-х годов. Параллельно с этим развивалась концепция так называемых технопарков. Это нечто закрытое, на краю города, в середине корпоративный исследовательский центр или университет. Но концепция технопарков закончила свою жизнь в середине 2000-х годов.

Как раз в это время начинают развиваться другие инфраструктурные проекты, потому что появилась молодежь, которая имеет другие ценности. И для них важны баланс работы и жизни (в одном месте должны быть собраны локации для жизни, работы и учебы), для них важно сообщество, важна атмосфера, важна мобильность. Такие проекты не могут находиться на краю города, а наоборот – должны обладать легкой доступностью.

На западе такие проекты называются Инновационными кварталами и на сегодняшний день во всем мире уже запущено в полноценную работу более 40 подобных объектов. В Украине пока что функционирует только UNIT.City, который реализован всего на 4% и имеет грандиозные планы по модернизации. Сейчас это институт на 900 студентов, кафе, тренажерный зал и бизнес-кампусы. Подобные инновационные кварталы уже через некоторое время могут быть возведены помимо Киева в других частях страны – Львове, Харькове, Одессе и Днепре.













































































Город в городе: Киев строит инновационный парк по примеру Google и Apple / 19 фотографий

– Главное преимущество таких парков – готовая инфраструктура, где ты работаешь, учишься и отдыхаешь, а с другой стороны – в них существует своя эко-система, – продолжает Яковер. – И мы верим, что концентрация талантов, компаний, технологий в правильной атмосфере и в одном месте позволяет людям расти быстрее, чем за пределами такого проекта. Мы увидели колоссальный интерес к нашему проекту и сейчас мы на этапе масштабирования.

Подобные проекты имеют долгую бизнес-историю и окупаются в течение порядка 8-10 лет. Аренда – это прямой заработок UNIT.City и других подобных проектов. К примеру, аренда зала для мероприятия со всем техническим сопровождением на 12 часов обойдется вам в около 50 тыс. грн. За год на территории UNIT.City проводится около 400 подобных мероприятий.

– Для меня UNIT.City – это не только собственное пространство для работы, но и возможность коммуникации с продвинутыми людьми из разных областей бизнеса, – говорит один из постоянных посетителей инновационного квартала Олег Иванченко. – Конечно, я бы мог остаться дома и работать, сидя на кухне в тапочках, но отдаю себе отчет в том, что в таком случае я бы не получил столь качественного толчка в своем развитии и карьере. Постоянные тренинги, участие в различного рода форумах и конференциях позволяют сочетать приятное с полезным.

Однако не всегда строительство подобных инновационных кварталов и кампусов вызывает у людей восторг. Не так давно жители одного из районов Берлина отстояли часть земли рядом с жилым кварталом, который местные власти хотели отдать под застройку нового кампуса Google. Это должен был быть седьмой кампус компании после Лондона, Тель-Авива, Сеула, Мадрида, Сан Паулу и Варшавы.

Жители столицы Германии протестовали против строительства кампуса, аргументируя это тем, что после его появления в районе поднимутся цены на аренду жилья и услуги. И добились своего – Google отказался от идеи строительства и будет рассматривать другие варианты в поиске локации.

Тем не менее, Украина, с ее инновациями и талантами в сфере IT и технологий, остро нуждается в проектах подобного рода, которые уже в самое ближайшее время станут центром скопления главных умов сегодняшнего дня. А главное, эта синергия способна двигать вперед не только локальные корпорации, но и экономику страны в целом.

Антон Светличный

Фото: Unit.City