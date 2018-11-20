В социальной сети Facebook и Instagram произошел сбой. Для Facebook это уже второй раз за последние 24 часа.
При загрузке странице в Facebook высвечивается: “Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы проблема была устранена как можно скорее”.
Периодически страница возобновляет работу, но ненадолго.
Судя по карте сбоев Facebook, соцсеть не работает по всему миру: Польше, Великобритании, Италии, Израиле, США и других странах.
Instagram не работает в Украине, России, Испании, Италии, Великобритании, США. В Украине сбой ощутим в Одессе, на остальной территории сервис работает.
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К слову, хакеры похитили и выложили в сети информацию о 257 тыс. пользователях Facebook, среди которых 47 тыс. украинцев.
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