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Удаляет лайки и подписки: Instagram объявил войну накруткам

Instagram приступил к удалению лайков, комментариев и подписок, которые были оставлены при помощи специальных приложений.

Лайки, комментарии и подписки, оставленный автоматически посторонними приложениями будут удаленны, сообщает на официальном сайте Instagram.

Как правило, такие приложения используют для искусственного наращивания аудитории.

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Кроме удаления лайков и подписок, пользователь получает предупреждение от администрации сервиса о недопустимости таких действий. Также будет высветиться предложение о смене пароля, дабы в дальнейшем посторонние приложения не могли использовать аккаунт в своих целях.

В Instagram анонсировали новые меры по борьбе неаутентичной активностью.

Ранее Факты ICTV писали, что дакеры похитили и выложили в сети информацию о 257 тыс. пользователях  Facebook, среди которых 47 тыс. украинцев.

Фото: unsplash.

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