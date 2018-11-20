Instagram приступил к удалению лайков, комментариев и подписок, которые были оставлены при помощи специальных приложений.
Лайки, комментарии и подписки, оставленный автоматически посторонними приложениями будут удаленны, сообщает на официальном сайте Instagram.
Как правило, такие приложения используют для искусственного наращивания аудитории.
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Кроме удаления лайков и подписок, пользователь получает предупреждение от администрации сервиса о недопустимости таких действий. Также будет высветиться предложение о смене пароля, дабы в дальнейшем посторонние приложения не могли использовать аккаунт в своих целях.
В Instagram анонсировали новые меры по борьбе неаутентичной активностью.
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Фото: unsplash.