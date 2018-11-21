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День ангела Михаила: история праздника, приметы и поздравления

21 ноября православная церковь чтит архангела Михаила. Факты ICTV подготовили для вас историю праздника, приметы и поздравления.

История праздника

Согласно принятой в христианстве небесной иерархии, Михаил – верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром – значит святой Михаил борется с чертями.

Это один из семи архангелов. Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и древнем, изображен образ архистратига с мечом.

Также Михаил – покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.

Приметы

В этот день не стоит выполнять серьезную работу: рубить топором, резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, ведь это день примирения и прощения. А значит хорошо попросить прощения у того человека, которого обидели и отпустить из своей души вину.

На Михайлов день готовили пироги, мясо, пиво и накрывали на стол, люди ходили в гости и сами принимали гостей.

Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай. 21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: “Михаил на белом коне приехал”.

  • Если на Михаила идет дождь, то ждите теплую и сухую весну.
  • Если ночь ясная на Михаила, то будет долго продолжаться суровая и снежная зима.
  • Когда на Михайлов день появляется иней – будет много снега.
  • Утром туман – будет хороший урожай.
  • Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.

Поздравления

***

Михайлов день пришел к вам в дом,
Пусть мир, достаток будет в нем,
Пусть солнце светит вам с небес,
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

***

Будь успешным, Михаил,
Сильным, смелым, позитивным,
Чтобы всех ты покорил
Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,
Излучай добро и радость,
Чтоб в уме и красоте
Конкурентов не встречалось!

***

В Михайлов день вас поздравляю,

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой,

Святой подарит пусть смирение,

Терпение, силу и покой.

***

В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!

***

Мишке в праздник я желаю,
Что днем ангела зовется, –
Ты живи, преград не зная,
И удача улыбнется.

Пусть везение большое
Никогда не подведет,
Пусть любовь тебя накроет,
Счастье – рядом пусть идет!

Читайте: Всемирный день телевидения: история в интересных фактах

Напомним, что сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Факты ICTV рассказывают об истории дня, который объединил два знаковых события в новейшей истории страны – Оранжевую революцию 2004 года и Революцию Достоинства 2013 года.

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