21 ноября православная церковь чтит архангела Михаила. Факты ICTV подготовили для вас историю праздника, приметы и поздравления.

История праздника

Согласно принятой в христианстве небесной иерархии, Михаил – верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром – значит святой Михаил борется с чертями.

Это один из семи архангелов. Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и древнем, изображен образ архистратига с мечом.

Также Михаил – покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.

Приметы

В этот день не стоит выполнять серьезную работу: рубить топором, резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, ведь это день примирения и прощения. А значит хорошо попросить прощения у того человека, которого обидели и отпустить из своей души вину.

На Михайлов день готовили пироги, мясо, пиво и накрывали на стол, люди ходили в гости и сами принимали гостей.

Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай. 21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: “Михаил на белом коне приехал”.

Если на Михаила идет дождь, то ждите теплую и сухую весну.

Если ночь ясная на Михаила, то будет долго продолжаться суровая и снежная зима.

Когда на Михайлов день появляется иней – будет много снега.

Утром туман – будет хороший урожай.

Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.

Поздравления

***

Михайлов день пришел к вам в дом,

Пусть мир, достаток будет в нем,

Пусть солнце светит вам с небес,

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

***

Будь успешным, Михаил,

Сильным, смелым, позитивным,

Чтобы всех ты покорил

Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,

Излучай добро и радость,

Чтоб в уме и красоте

Конкурентов не встречалось!

***

В Михайлов день вас поздравляю,

Шлю пожелания добра,

Пусть Михаил подарит силу,

Поток здоровья и тепла.

С молитвой чистой обратитесь,

Просите сердцем и душой,

Святой подарит пусть смирение,

Терпение, силу и покой.

***

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

***

Мишке в праздник я желаю,

Что днем ангела зовется, –

Ты живи, преград не зная,

И удача улыбнется.

Пусть везение большое

Никогда не подведет,

Пусть любовь тебя накроет,

Счастье – рядом пусть идет!

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