21 ноября православная церковь чтит архангела Михаила. Факты ICTV подготовили для вас историю праздника, приметы и поздравления.
История праздника
Согласно принятой в христианстве небесной иерархии, Михаил – верховный военачальник в войне с врагами Бога. Образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами: гремит гром – значит святой Михаил борется с чертями.
Это один из семи архангелов. Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают покровителем столицы нашего государства – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и древнем, изображен образ архистратига с мечом.
Также Михаил – покровитель душ умерших, он проводит их на небо. Михаил с мечом охраняет врата рая. На Страшном суде архангел вызовет мертвых из могил и будет решать дальнейшую их участь, взвешивая добрые и плохие поступки. Будет молиться Господу об их прощении.
Приметы
В этот день не стоит выполнять серьезную работу: рубить топором, резать ножом. Также избегайте конфликтов и ссор, ведь это день примирения и прощения. А значит хорошо попросить прощения у того человека, которого обидели и отпустить из своей души вину.
На Михайлов день готовили пироги, мясо, пиво и накрывали на стол, люди ходили в гости и сами принимали гостей.
Погода на Михаила определяет, какой будет зима, весна и будущий урожай. 21 ноября часто выпадает первый снег, отсюда и примета: “Михаил на белом коне приехал”.
- Если на Михаила идет дождь, то ждите теплую и сухую весну.
- Если ночь ясная на Михаила, то будет долго продолжаться суровая и снежная зима.
- Когда на Михайлов день появляется иней – будет много снега.
- Утром туман – будет хороший урожай.
- Если выпадет снег на мерзлую землю, можно ожидать в следующем году хороший урожай хлеба.
Поздравления
***
Михайлов день пришел к вам в дом,
Пусть мир, достаток будет в нем,
Пусть солнце светит вам с небес,
Вы ждите в этот день чудес!
Желаем благ всех и добра,
А в семьях радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!
***
Будь успешным, Михаил,
Сильным, смелым, позитивным,
Чтобы всех ты покорил
Чувством юмора активным.
Будь всегда на высоте,
Излучай добро и радость,
Чтоб в уме и красоте
Конкурентов не встречалось!
***
В Михайлов день вас поздравляю,
Шлю пожелания добра,
Пусть Михаил подарит силу,
Поток здоровья и тепла.
С молитвой чистой обратитесь,
Просите сердцем и душой,
Святой подарит пусть смирение,
Терпение, силу и покой.
***
В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
***
Мишке в праздник я желаю,
Что днем ангела зовется, –
Ты живи, преград не зная,
И удача улыбнется.
Пусть везение большое
Никогда не подведет,
Пусть любовь тебя накроет,
Счастье – рядом пусть идет!
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