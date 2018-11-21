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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 21 листопада/

Гороскоп на сегодня, 21 ноября

Первая половина дня благоприятна для многих созидательных дел.

Гороскоп на сегодня, 21 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Можно заниматься лечебными процедурами, изучением нового.

Делами, связанными с перевозками и поездками, тоже лучше заняться утром.

Во второй половине дня может измениться настрой, поэтому лучше не начинать ничего нового.

А к вечеру может проявиться агрессия и желание деструктивных действий. Эту энергию желательно направить на любую физическую активность.

Принимать важные решения не рекомендуется.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, подстригание ногтей, со второй половины дня – начало поездок и путешествий.

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