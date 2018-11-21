Католическое Рождество – это хороший повод поехать в Европу и окунуться в атмосферу праздника, познакомиться с новыми традициями. Факты ICTV собрали самые зрелищные и недорогие туры.

В рамках €100 на человека можно найти множество туров по Восточной Европе на 3-4 ночи. Например, поездка в столицу Венгрии Будапешт на автобусе (Львов – Будапешт – Львов. – Ред.) обойдется от €30 с человека на 3 ночи.

Подобные туры выходного дня до €100 предлагают и в Чехию, и в Польшу. Тур в Прагу вам обойдется от €70.

Если вы легки на подъем, то можете устроить себе автобусный тур сразу по нескольким странам. Очень популярный маршрут Львов – Краков – Прага – Вена – Будапешт – Львов обойдется от €200 з 4 ночи на человека.

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Туры в Германию (Берлин, Мюнхен. – Ред.) на 3-4 ночи стоят от €120. Также за такую суму можно отправиться в тур: Львов – Дрезден – Амстердам – Прага – Львов.

Кроме того, один из самых популярных направлений в Германии зимой является поездка в Саксонскую Швейцарию (Германская часть Эльбских Песчаниковых гор. – Ред.). Туры из Украины прокладывают через Польшу, то есть можете посетить еще и, скажем, Краков. Дале маршрут стремится в Берлин и Дрезден. Стоимость поездки на 5 ночей составить от €220.

Однако уточняйте у туроператоров, стоимость каких экскурсий включена в стоимость, а каких нет. В среднем цены на входные билеты стартуют от €5 до €30.

Для романтиков поездка в Париж обойдется от €250. Кроме того, можно отправиться в тур по Европе с посещением столицы Франции. Такие туры могут быть дешевле от €200.

Тур в Испанию или Италию на 3-4 ночи, как правильно, дороже – от €300.

Отдых в Скандинавских странах удовольствие не из дешевых. Цены на туры туда стартуют от €300.

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Фото: unsplash.