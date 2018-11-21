Новый год – семейный праздник, но это не повод из года в год проводить его дома. Для тех, кто любит разнообразие, Факты ICTV подготовили интересные места Украины для встречи Нового года.

Вы до сих пор не решили, где будете встречать Новый год 2019? Мы собрали для вас 5 самых интересных городов Украины – Львов, Камянец-Подольский, Черновцы, Одесса и Яремче. Из материала вы узнаете, как доехать из Киева в каждый из городов и сколько это стоит, а также цену на проживание и интересные места.

Сказочный Львов

Львов, наверное, одно из самых волшебных мест Украины, а это так соотносится с атмосферой новогодних праздников. Кареты на улицах, уютных улочки и всевозможные развлечения.

Цена проезда

Во Львов можно доехать тремя способами. Первый и наиболее комфортный в условиях зимы – поезд. Плацкарт из Киева обойдется в 170 грн., купе – 280 грн., интерсити – 300-600 гривен в зависимости от класса.

Второй способ добраться до новогоднего Львова – автобус. Стоит 500 гривен на человека в одну сторону.

И последний способ – BlaBlaCar. Это обойдется тоже около 500 гривен.

К слову, с ноября 2018 года возможность бронирования для пассажиров на BlaBlaCar стала платной.

Цена на жилье

Цены на жилье во Львове очень разнообразные. В центре города номер на двоих в отеле обойдется от 2500 грн до 15 тысяч грн за ночь. Хостел 600-1000 гривен.

Также можно снять квартиру посуточно. Недалеко от центра будет стоить плюс-минус 2000 гривен.

Что посмотреть

Средневековый Львов богат достопримечательностями, поэтому даже простая прогулка способна превратиться в сказку. Барочный собор святого Юра, старинный Лычаков и самый высокий во Львове – Высокий замок и другие достопримечательности станут настоящим открытием для вас.

Фото: Собор Святого Юра/Ольга Трофимова

А для тех, кто не представляет новогоднюю ночь без вкусной еды, Львов открывает двери в самые разнообразные рестораны. Средний чек на человека 350-1200 гривен в зависимости от уровня заведения.

А любителям чего-то необычного советуем посетить ресторан Дом легенд. Там каждый уголок хранит какую-то тайну, но мы секреты раскрывать не будем, сами все увидите 😉

Фото: turj.ru

Уютный Каменец-Подольский

Это небольшой городок в Хмельницкой области с богатой историей. Он по праву может считаться жемчужиной средневекового величия. Каменец-Подольский создавали 7 народностей – украинцы, россияне, поляки, армяне, турки, татары и литовцы. Влияние каждой из них создает особый колорит, в общем тут есть, на что посмотреть и чему поучиться.

Цена проезда

Доехать из Киева до Камянца-Подольского можно поездом: плацкартом за 150 грн или купе за 350 грн. Автобусы туда не ходят, но как вариант можно рассматривать и BlaBlaCar. Цена плюс-минус 350 грн.

Цены на жилье

Проживание в отеле в Камянце-Подольском обойдется в 400-4300 грн за сутки на двоих. Цена зависит от расположение отеля и условий.

Что посмотреть

Город просто соткан из достопримечательностей. Но главная, конечно, Камянец-Подольская крепость. Она построена князьями Кориатовичами в XVI в. на основе древнерусских укреплений XI-XII вв. Крепость состоит из 11 башен, при чем каждая имеет свое название. Кстати, здесь снимался фильм Иван Васильевич меняет профессию.

Прогуливаясь по городу, часто встретите фигуру белого оленя и не зря. Это символ города, ведь именно олень привел основателей города князей Кориатовичев на земли будущего Камянец-Подольского.

Еще одной изюминкой города является городская ратуша. А солнце на ней — это герб Каменец-Подольского. Ратуша находится в центре города.

Вообще лучше всего будет взять экскурсию по городу, это поможет вам не упустить интересные места и побольше узнать об этом славном месте. Цена вопроса – 100-200 гривен на человека.

Что касается ресторанов и кафе, то тут можно недорого и вкусно покушать. Средний чек на человека 200-500 гривен. Здесь много национальной кухни, можно попробовать интересные блюда, например, горячее мороженое.

Яркая Одесса

В Одессу не обязательно ехать летом, ведь этот город славится не только морем, но и своим колоритом и достопримечательностями.

Цена проезда

До Одессы можно добраться тремя путями: поездом, автобусом и BlaBlaCar. Поездом обойдется 148-500 грн в зависимости от класса. Интерсити – 300-400 грн.

Автобусом до Одессы можно добраться за 500 гривен, BlaBlaCar дешевле – 260-400 гривен.

Цена на жилье

Зимой в Одессе отдыхать дешевле – это факт. Убедиться в этом можно, посмотрев цены на жилье. К примеру, за 650 гривен можно снять довольно уютный, просторный номер на двоих со всеми удобствами, хоть и не в центре. Летом в пик сезона за эти цены даже хостел снять проблематично.

А вообще цены стартуют от 400 гривен за номер в отеле на двоих и достигают 22 тысяч за номер класса люкс.

Что посмотреть

Начать знакомиться с городом стоит с Дерибасовской. Эта улица просто соткана из достопримечательностей. К примеру, там вы увидите знаменитый двенадцатый стул, посвященный одноименному рассказу Ильфа и Петрова и даже сможете на нем посидеть. Ничего не скажешь – атмосферно.

А пройтись по замерзшим ступенькам знаменитой Потемкинской лестницы – еще то приключение.

Ну и, конечно, побывайте в Оперном театре. Его красота и величие точно не оставят вас равнодушными. К тому же на 31 декабря там запланирован спектакль Щелкунчик. Цена билета 50-350 гривен.

Фото: archodessa.com

Магические Черновцы

Если собираетесь в Карпаты, не поленитесь и выделите пару дней на Черновцы. Ну или приезжайте сюда просто на пару дней за новогодней магией.

Цена проезда

До Черновцов из Киева ходит только один поезд. Билет стоит 200-700 гривен. Можно добраться и автобусом за 300-400 гривен или BlaBlaCar за плюс-минус 400 грн.

Цена на жилье

Снять номер в отеле в Черновцах можно за 600-5000 гривен за сутки.

Что посмотреть

Чтобы влюбиться в город окончательно и бесповоротно, стоит прогуляться по территории Черновицкого национального университета. Обязательно зайдите вовнутрь и присоединись к экскурсии – история университета весьма нескучная. После прогуляйтесь заснеженным парком.

Черновцы — город площадей. Действительно площадей здесь хватает и все они заслуживают внимания. На Центральной площади находиться Ратуша.

Заснеженный Яремче

Фото: Group Travel

В Яремче нужно ехать по трем причинам: природа, походы и семейный отдых.

Цена проезда

Поезд обойдется вам 260-900 гривен. До Яремче из Киева можно доехать и автобусом. Цена 400-600 гривен с человека. А также BlaBlaCar за плюс-минус 600 гривен.

Цена на жилье

Стоимость номера в отеле стартует от 400 гривен и достигает 2000 тысяч гривен.

Что посмотреть

Главная достопримечательность Яремче – невероятная природа Карпат. В городе удивительным образом сочетаются асфальтированные дороги, мосты через горные ручьи, холмы и водопады.

В Яремче стоит сходить на водопад Пробий, который находится недалеко от сувенирного рынка (кстати, там можно покататься на троллее, перекусить и выпить кофе).

Фото: tour-weekend.com

Для любителей “странных” достопримечательностей – в Яремче есть Готические складки или Скала Слон. Это горные складки над рекой Прут, которые возникли, по разным данным, от 60 до 75 млн лет назад.

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