21 ноября ежегодно отмечается Всемирный день телевидения. Факты ICTV подобрали интересные факты из истории телевидения.
17 декабря 1996 года Генассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. Его дата привязана ко дню проведения первого Всемирного телевизионного форума.
Телевидение так прочно вошло в нашу жизнь, что трудно даже представить, что каких-то 100 лет назад мир не знал о таком понятии.
Хотя историки говорят, что это великое изобретение человечества появилось еще в начале XX века, когда в США, Японии и СССР проводились первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния.
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В 1933 году американский инженер Владимир Зворыкин изобрел катодную трубку, которая в течение длительного времени была главной частью большинства телевизоров.
Фото: pixabay.com
Благодаря этому открытию в 1936 году начались регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, в 1936 году – в СССР, а в США – в 1941 году.
В Украине телевидение появилось гораздо позже – в 1951 году, но сейчас украинское ТВ насчитывает 101 канал, включая 65 региональных телекомпаний.
Факты ICTV подобрали несколько интересных фактов о телевидении.
В эпоху черно-белого телевидения дикторов красили зелеными румянами и помадой, потому что в камерах часто применялись красные фильтры – и губы на экранах телевизоров выглядели бледными.
Шутка популярного американского телеведущего Джонни Карсона спровоцировала дефицит туалетной бумаги. В 1973 году в эфире своего шоу он сказал, что в США кризис производства туалетной бумаги, а ее запасы в магазинах сокращаются. На следующий день Карсон извинился, но было уже поздно – нехватка этого изделия ощущалась в течение трех недель.
Киевскую телебашню считают самым высоким решетчатым сооружением в мире – 380 метров и 24 этажа. Уникальность ее конструкции в том, что при монтаже не использовались болты или заклепки – все соединения выполнены электросваркой.
В 30-х годах прошлого века на американском радио появились многосерийные программы с легкими сюжетами, спонсорами которых выступали производители мыла и других моющих средств. Смотрели их в основном домохозяйки. Поэтому за радио-, а затем и телесериалами закрепилось выражение мыльная опера.
Кстати, самым длинным сериалом был не Санта-Барбара, а Путеводный свет. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный фильм на телевидении. На ТВ он вышел в 1952 году и просуществовал до 2009 года. Всего было показано 15 тыс. 763 серии.
Крупнейшими телеманами считают японцев – они проводят перед экранами телевизоров около 9 часов в день.
Фото: pixabay.com
В Африке телевидение “покорило” даже братьев наших меньших. В Бенине в 1997 году за кражу телевизионной антенны арестовали обезьяну.
Напомним, 1 сентября 2018 года в Украине отключили аналоговое телевизионное вещание.
Фото: pixabay.com