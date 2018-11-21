21 ноября ежегодно отмечается Всемирный день телевидения. Факты ICTV подобрали интересные факты из истории телевидения.

17 декабря 1996 года Генассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем ​​телевидения. Его дата привязана ко дню проведения первого Всемирного телевизионного форума.

Телевидение так прочно вошло в нашу жизнь, что трудно даже представить, что каких-то 100 лет назад мир не знал о таком понятии.

Хотя историки говорят, что это великое изобретение человечества появилось еще в начале XX века, когда в США, Японии и СССР проводились первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния.

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В 1933 году американский инженер Владимир Зворыкин изобрел катодную трубку, которая в течение длительного времени была главной частью большинства телевизоров.

Фото: pixabay.com

Благодаря этому открытию в 1936 году начались регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, в 1936 году – в СССР, а в США – в 1941 году.

В Украине телевидение появилось гораздо позже – в 1951 году, но сейчас украинское ТВ насчитывает 101 канал, включая 65 региональных телекомпаний.

Факты ICTV подобрали несколько интересных фактов о телевидении.

В эпоху черно-белого телевидения дикторов красили зелеными румянами и помадой, потому что в камерах часто применялись красные фильтры – и губы на экранах телевизоров выглядели бледными.

Шутка популярного американского телеведущего Джонни Карсона спровоцировала дефицит туалетной бумаги. В 1973 году в эфире своего шоу он сказал, что в США кризис производства туалетной бумаги, а ее запасы в магазинах сокращаются. На следующий день Карсон извинился, но было уже поздно – нехватка этого изделия ощущалась в течение трех недель.

Киевскую телебашню считают самым высоким решетчатым сооружением в мире – 380 метров и 24 этажа. Уникальность ее конструкции в том, что при монтаже не использовались болты или заклепки – все соединения выполнены электросваркой.

В 30-х годах прошлого века на американском радио появились многосерийные программы с легкими сюжетами, спонсорами которых выступали производители мыла и других моющих средств. Смотрели их в основном домохозяйки. Поэтому за радио-, а затем и телесериалами закрепилось выражение мыльная опера.

Кстати, самым длинным сериалом был не Санта-Барбара, а Путеводный свет. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный фильм на телевидении. На ТВ он вышел в 1952 году и просуществовал до 2009 года. Всего было показано 15 тыс. 763 серии.

Крупнейшими телеманами считают японцев – они проводят перед экранами телевизоров около 9 часов в день.

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В Африке телевидение “покорило” даже братьев наших меньших. В Бенине в 1997 году за кражу телевизионной антенны арестовали обезьяну.

Напомним, 1 сентября 2018 года в Украине отключили аналоговое телевизионное вещание.

Фото: pixabay.com