На Новый год 2019 выпадает 3 выходных подряд – 30, 31 декабря и 1 января.
Новый год 2019 выпадает на вторник, 1 января – это выходной день.
Также украинцы будут отдыхать в воскресенье, 30 декабря, и в понедельник, 31 декабря, который придется отработать 29 декабря.
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К слову, католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2018 году оно приходится на вторник.
Ранее Факты ICTV собрали самые креативные идеи для корпоратива на Новый год, которые сможет реализовать каждый коллектив.
Фото: unsplash.
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