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Выходные на Новый год 2019 (КАЛЕНДАРЬ)

На Новый год 2019 выпадает 3 выходных подряд – 30, 31 декабря и 1 января.

Новый год 2019 выпадает на вторник, 1 января – это выходной день.

Также украинцы будут отдыхать в воскресенье, 30 декабря, и в понедельник, 31 декабря, который придется отработать 29 декабря.

Читайте: Китайский новый год 2019: когда начнется, кто символ и как праздновать

К слову, католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2018 году оно приходится на вторник.

Ранее Факты ICTV собрали самые креативные идеи для корпоратива на Новый год, которые сможет реализовать каждый коллектив.

Фото: unsplash.

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