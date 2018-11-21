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Выходные на Рождество 2019 (КАЛЕНДАРЬ)

Рождество празднуют 7 января. В этом году оно выпадает на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать 3 дня подряд.

Рождество 7 января празднуют християне, которые живут по григорианскому календарю.

В 2019 году праздник выпадает на понедельник, поэтому будет подряд 3 выходных – 5,6 и 7 января.

Читайте: Куда пойти с ребенком на Католическое Рождество

К слову, католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2018 году оно приходится на вторник.

Ранее Факты ICTV писали, что на новогодние праздники ожидается холодная погода – до 6° мороза, после чего придет потепление, сообщил народный синоптик.

Фото: Andreykuzmin | Dreamstime.com

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