Рождество празднуют 7 января. В этом году оно выпадает на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать 3 дня подряд.
Рождество 7 января празднуют християне, которые живут по григорианскому календарю.
В 2019 году праздник выпадает на понедельник, поэтому будет подряд 3 выходных – 5,6 и 7 января.
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К слову, католическое Рождество отмечают 25 декабря. В 2018 году оно приходится на вторник.
Ранее Факты ICTV писали, что на новогодние праздники ожидается холодная погода – до 6° мороза, после чего придет потепление, сообщил народный синоптик.
Фото: Andreykuzmin | Dreamstime.com
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