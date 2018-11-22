Новый год – один из самых любимых многими праздников. И не зря – ведь это время чудес, волшебства, и сюрпризов.

Несомненно, сюрпризы и подарки любят все без исключения. А особенно – мужчины. Именно они вместе с детьми первыми бегут под елку, чтобы распечатать большие цветные коробки с бантами.

Вы даже не можете себе представить, сколько будет восторга и счастливых возгласов, если ваш парень, муж, мужчина получит желаемый и долгожданный сюрприз к Новому году.

Выбирая подарок парню на Новый год 2019, забудьте о банальных полотенцах, одеколоне и наборах для бритья – пришло время превратить зимний праздник для своего любимого в настоящую романтическую сказку.

Подарок для парня или мужа на Новый год не обязательно должен быть дорогим. Можно купить несколько прикольных вещей, красиво упаковать их и поздравить своего молодого человека так, что ему будет очень приятно.

Также можно подарить романтический подарок для двоих или сделать презент своими руками. Не забывайте, мужчины любят технику, спорт, рыбалку, машины. Если ваш подарок будет связан с любимым увлечением парня, его счастью не будет предела. И все новогодние праздники пройдут в гармонии и с улыбкой на лице.

Полезные гаджеты

Если Ваш избранник следит за новинками удивительного мира hi-tech, а бюджет позволяет затратные подарки, преподнесите ему оригинальную и умную вещь.

Выберите в магазине или закажите в интернете, например, умное радио или часы; будильник, который отслеживает дыхание и состояние здоровья, а также дает советы по организации отдыха и сна; креативные электронные фоторамки; USB-подставку под чашку, которая подогреет напиток, ели он остыл и многое другое.

Подарки для геймеров

Если ваш мужчина свое свободное время предпочитает проводить возле монитора компьютера, играя или сидя в Интернете, то тогда ему можно подарить: наушники с хорошей передачей звука; качественную клавиатуру; специальную игровую мышку, которая оснащена дополнительными клавишами; руль для компьютерных игр; новый беспроводной джойстик или новую версию любимой игры.

Романтический подарок

Почему же не освежить чувства с помощью романтических подарков. Прекрасным вариантом таких подарков станут: сеанс массажа для двоих.

Также можно организовать романтический ужин. Хорошим подарком для мужа будет календарь с совместными фотографиями. Можно заказать съедобную рамку из коллажа ваших фото, если ваш избранник сладкоежка.

Чудесным презентом будет поход в спа на двоих.

Для любителей активного образа жизни

Возможно, Ваш парень занимается каким-то видом спорта. Тогда подарком может стать сноуборд, брендовый лыжный костюм, давно желанный снегоход и прочее снаряжение.

Рыбаку или охотнику лучше дарить презент такой тематики только в том случае, если Вы хорошо в этом разбираетесь.

Можно купить в подарок любимому предметы, которые успешно скрасят и сделают более комфортным пребывание супруга на рыбалке или охоте.

Если ваш парень увлекается теннисом – подарите ракетку или теннисные мячи.

Спортивным болельщикам

Если ваш мужчина – фанат спорта, можно подарить билеты на игру любимой команды, фанатские атрибуты, брелки, шарфы, футболка любимой команды.

Любителям острых ощущений

Подарите смельчаку возможность осуществить прыжок с парашютом или с тарзанки, полет на параплане или любой другой экстремальный способ выплеснуть адреналин.

Банджи джампинг, роупджампинг, прыжки с моста – такие подарки точно понравятся мужчине-экстемалу.

Путешественнику

Путешественнику можно преподнести в дар поездку на двоих в романтическое и ранее неизведанное место. Совместная поездка поспособствует сближению, проявит новые грани в отношениях.

Кроме того, если вы любите неожиданные снимки и яркое видео – чудесным подарком будет маленькая камера GoPro‎.

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Автомобилисту

Если ваш парень проводит большую часть времени за рулем, для него станут приятной неожиданностью такие подарки, как: USB-устройство с фонариком, чайник или кофеварка, работающие от прикуривателя и прочие замечательные мелочи, упрощающие жизнь автомобилиста. Отличным подарком для водителя станет GPS-навигатор или авторегистратор. Также автолюбитель обрадуется специальной технике для быстрой уборки в машине.

Неожиданные сюрпризы

Подарите мужу неожиданный подарок. То, что точно удивит.

Сертификат на полет на авиасимуляторе, урок экстремального вождения, гонки на квадроциклах, урок верховой езды или катание на лошадях, уроки кулинарного или актерского мастерства, мастер-класс по стрельбе из лука или какого-либо вида оружия, игра в пейнтбол или страйкбол, урок фехтования, катание на страусах, дайвинг.

Классика

Любой мужчина всегда остается ребенком в глубине души. У каждого есть любимые фантастические фильмы и герои. Подарите своему парню конструктор LEGO по мотивам Звездных войн или радиоуправляемый вертолет. Такой подарок хоть и не практичный, но заставит забыть о заботах и отвлечься.

Смело дарите настольную игру для совместных вечеров, ланч-бокс для домашних обедов и бутербродов, стильный кожаный ремень или бумажник, термобелье, любимый парфюм.

Вариантов подарка для мужа на Новый 2019 год масса. Кроме покупных вариантов, можно сделать подарок супругу своими руками, связать ему теплый шарф, носки или свитер. Совершенно не важно, какой подарок вы выберите для своей второй половинки, ведь основа праздника это не подарок, а праздничная атмосфера.

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