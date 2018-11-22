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Факти / Lifestyle / День подяки 2018: найкращі привітання/

День благодарения 2018: лучшие поздравления

В четвертый четверг ноября в США принято отмечать День благодарения.

День подяки

Ранее в этот день жители США выражали благодарность Богу, семье и близким за благосостояние и хорошее отношение. Некоторые источники говорят о том, что благодарили также за хороший урожай.

Сейчас в США и Канаде религиозные корни праздника исчезли и он стал общенародным.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Днем благодарения, чтобы вы могли поздравить друзей и знакомых из США.

Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится,
И, как судьбы забвение,
Вдруг чудо приключится.

А чтоб в судьбе всегда у вас
Все было так красиво,
Друг другу нужно повторять:
За все тебе спасибо.

***

В День благодарения
Искренне желаю,
Смеха, радости, везения,
Пускай глаза сияют.

И царит вокруг пусть мир,
Гармония, удача,
Щедрый стол и весел пир,
И станет жизнь богаче.

И будет благостью полна,
Покоем, светом, ласкою,
Удивляла чтоб она
Становилась сказкою!

***

В день благодарения
Я вас поздравляю
Всей семье я радости
И добра желаю.

Чтобы жили в здравии
Близкие всегда,
Благодарность в сердце,
Чистая была.

***

Поздравляю с Днем благодарения!
Вам желаю мира на душе,
Счастья, света, удовлетворения,
Будьте у Вселенной в протеже.

Воздавайте Богу благодарность
За все блага жизни, что вам дал.
Не воспринимайте их, как данность,
Ведь сегодня дал, а завтра — взял.

Будьте благодарны и друг другу
За любовь, за верность и тепло,
За в беде протянутую руку,
Чтобы сердце радость обрело.

***

В США сегодня День благодаренья.
Принимай же нынче поздравленье.
Стол накрыт с индейкой ароматной,
Блюда все вкусны, красивы и приятны.

От души тебе желаю я здоровья,
Мира, счастья, доброты с любовью.
Процветает пусть в достатке дом,
Наполняется душа теплом.

Читайте: День благодарения в США 2018: история и традиции праздника

К слову, Факты ICTV подготовили список блюд, которые обычно готовят на День благодарения.

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