В четвертый четверг ноября в США принято отмечать День благодарения.

Ранее в этот день жители США выражали благодарность Богу, семье и близким за благосостояние и хорошее отношение. Некоторые источники говорят о том, что благодарили также за хороший урожай.

Сейчас в США и Канаде религиозные корни праздника исчезли и он стал общенародным.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Днем благодарения, чтобы вы могли поздравить друзей и знакомых из США.

Пусть в День благодарения

К вам счастье постучится,

И, как судьбы забвение,

Вдруг чудо приключится.

А чтоб в судьбе всегда у вас

Все было так красиво,

Друг другу нужно повторять:

За все тебе спасибо.

***

В День благодарения

Искренне желаю,

Смеха, радости, везения,

Пускай глаза сияют.

И царит вокруг пусть мир,

Гармония, удача,

Щедрый стол и весел пир,

И станет жизнь богаче.

И будет благостью полна,

Покоем, светом, ласкою,

Удивляла чтоб она

Становилась сказкою!

***

В день благодарения

Я вас поздравляю

Всей семье я радости

И добра желаю.

Чтобы жили в здравии

Близкие всегда,

Благодарность в сердце,

Чистая была.

***

Поздравляю с Днем благодарения!

Вам желаю мира на душе,

Счастья, света, удовлетворения,

Будьте у Вселенной в протеже.

Воздавайте Богу благодарность

За все блага жизни, что вам дал.

Не воспринимайте их, как данность,

Ведь сегодня дал, а завтра — взял.

Будьте благодарны и друг другу

За любовь, за верность и тепло,

За в беде протянутую руку,

Чтобы сердце радость обрело.

***

В США сегодня День благодаренья.

Принимай же нынче поздравленье.

Стол накрыт с индейкой ароматной,

Блюда все вкусны, красивы и приятны.

От души тебе желаю я здоровья,

Мира, счастья, доброты с любовью.

Процветает пусть в достатке дом,

Наполняется душа теплом.

Читайте: День благодарения в США 2018: история и традиции праздника

К слову, Факты ICTV подготовили список блюд, которые обычно готовят на День благодарения.