С 1941 года День благодарения в США отмечают в четвертый четверг ноября. В этом году праздник пришелся на 22 ноября.

День благодарения официально стал государственным праздником в XVIII веке при президенте Джордже Вашингтоне.

История праздника

Возникновение праздника связано с первыми переселенцами из Англии, которые прибыли в Новый свет на корабле Мэйфлауэр. После многомесячного плавания они достигли США в ноябре 1620 года, где их ждала суровая зима.

Половина переселенцев умерла в первую зиму от холода, голода и болезней. Те, кто выжил основали Плимутскую колонию и с помощью местных индейцев начали работать на земле. Благодаря этому переселенцев ждал неожиданно богатый урожай — и первый губернатор Уильям Брэдфорд решил провести осенью 1621 года День благодарения за урожай и помощь индейцев.

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За праздничный стол старейшины пригласили и индейцев из племени Вампаноаг, которые помогли выжить переселенцам. Индейцы принесли с собой четырех птиц, которых позже начали называть индейками.

Традиции праздника

День благодарения принято отмечать кругу семьи. На обед собираются несколько поколений одной семьи в доме старших. Перед обедом американцы всей семьей посещают службу в церкви. Перед тем, как начать кушать каждый произносит слова благодарения за все хорошее, что произошло в его жизни за этот год.

На столе обязательно должны быть: жареная индейка с клюквенным соусом, сладкий картофель, тыквенный пирог и разнообразные блюда из кукурузы.

Люди в костюмах первых поселенцев XVII века и индейцев также являются одним из главных атрибутом праздника на парады.

Перед Днем благодарения принято заниматься благотворительностью. На станциях метро устанавливаются столы, на которые можно класть свои пожертвования для нуждающихся.

Также президент США проводит торжественную церемонию помилования индейки. Одну из двух птиц, заранее выбранных американцами на сайте Белого дома, он милует, а вторую готовят и подают на президентском обеде.

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Фото: dreamstime.