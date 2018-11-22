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Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2018 года, прогнозирует, что день может быть достаточно активным, но весьма эмоционально восприимчивым.

Гороскоп на сегодня, 22 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В этот день лучше перепланировать важные проекты на потом. Могут быть выяснения отношений, навязывания своих идей и ценностей.

Возможно, эти движения не дадут должный результат. Можно постичь более высокий смысл происходящего.

Для этого нужно абстрагироваться от ситуации и посмотреть на все со стороны. Так есть возможность можно узнать много нового и интересного, в частности и о себе.

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Это также неплохое время для очищения, в том числе вещей, которые разрушают изнутри.

Духовные практики будут благоприятны. Соцактивность нежелательна, но вместе с единомышленниками можно постичь что-то новое для себя.

Желательно оказать поддержку и заботу детям. Есть вероятность бессонницы, поэтому активность к вечеру лучше снизить и провести успокаивающие процедуры.

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