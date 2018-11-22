Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2018 года, прогнозирует, что день может быть достаточно активным, но весьма эмоционально восприимчивым.

Гороскоп на сегодня, 22 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В этот день лучше перепланировать важные проекты на потом. Могут быть выяснения отношений, навязывания своих идей и ценностей.

Возможно, эти движения не дадут должный результат. Можно постичь более высокий смысл происходящего.

Для этого нужно абстрагироваться от ситуации и посмотреть на все со стороны. Так есть возможность можно узнать много нового и интересного, в частности и о себе.

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Это также неплохое время для очищения, в том числе вещей, которые разрушают изнутри.

Духовные практики будут благоприятны. Соцактивность нежелательна, но вместе с единомышленниками можно постичь что-то новое для себя.

Желательно оказать поддержку и заботу детям. Есть вероятность бессонницы, поэтому активность к вечеру лучше снизить и провести успокаивающие процедуры.

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