Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. Факты ICTV подготовили для вас поздравления в стихах и картинках.

День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын.

Как таковые, традиции празднования этого Дня еще не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату.

***

С Днем сыновей! Пусть сильней они будут,

А про печаль навсегда позабудут.

Всем сыновьям помогает пусть Бог,

Чтобы успех обрести каждый смог!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

***

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

***

Сыновьям сегодня праздник,

Поздравляем их в их день,

Жизнь желаем жить лишь мудро,

Не смотреть на дребедень.

Чтоб родители гордились,

Ставить всем в пример могли,

Чтоб успехи вам не снились,

А реально вы к ним шли.









































Международный день сына: СМС-поздравления в стихах и картинках / 10 фотографий

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