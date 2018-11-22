Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына. Факты ICTV подготовили для вас поздравления в стихах и картинках.
День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын.
Как таковые, традиции празднования этого Дня еще не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату.
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С Днем сыновей! Пусть сильней они будут,
А про печаль навсегда позабудут.
Всем сыновьям помогает пусть Бог,
Чтобы успех обрести каждый смог!
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Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
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Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
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Сыновьям сегодня праздник,
Поздравляем их в их день,
Жизнь желаем жить лишь мудро,
Не смотреть на дребедень.
Чтоб родители гордились,
Ставить всем в пример могли,
Чтоб успехи вам не снились,
А реально вы к ним шли.
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