Новый год 2019 все ближе подбирается к нам. Самое время думать о том, как его встретить. Факты ICTV собрали несколько интересных и бюджетных вариантов в Европе, где встретить Новый год 2019.

Новый год 2019 можно встретить в уютной семейной атмосфере дома в Украине, а можно отпраздновать в Европе или даже в теплых краях.

Все зависит от вашего желания и материальных возможностей.

Идеальная новогодняя атмосфера для отдыха зимой будет в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Швеции, однако это праздничное настроение вам очень дорого обойдется.

Читайте: Символ Нового года 2019: традиции, в чем встречать и что нельзя делать

Вы можете выбрать зимний тур по городам Европы или в какое-то отдельное место, но можно путешествовать дешевле самостоятельно.

Мы подобрали несколько интересных направлений, где можно отпраздновать Новый год 2019 в Европе, а также, где искать жилье и авиабилеты.

Как найти жилье на Новый год 2019

В любое другое время советуем искать бесплатное жилье у местных через Couchserfing, а вот на Новый год вряд ли кто-то согласится вас принять погостевать.

Авиабилеты на Новый год 2019

Не всегда на поезде и машиной получается дешевле поехать в Европу. Лучше всего следить за скидками на лоукостерах.

Сейчас есть хорошие предложения на МАУ, Ryanair, Wizzair – от €8 в одну сторону. Не ленитесь посидеть немного и помониторить их сайты.

Лайфхак: дешевле может получиться с пересадками. Например, можно долететь дешево до Катовиц, Варшавы, а от туда лететь в другие города Европы.

Вот, например, перелет Киев-Катовице на 28 декабря. Стоит так же, как автобусом, только не 11 часов (если не застрянете на таможне на 3 часа), а полтора часа лету.

Хорошо искать билеты на таких агрегатах:

Куда поехать на Новый год 2019

Субъективный список городов от Фактов ICTV

Гданьск

Очень красивый город у Балтийского моря.

В Гданьске Новый год будет точно казаться волшебным в Старом городе.

В этой части огромное количество ресторанчиков, тут можно и просто побродить по улочками, которые в это время светятся многочисленными огнями.

Это точно накопит позитивный настрой для встречи Нового года.

Есть также различные бары польской и другой международной кухни, а в морозец можно пройтись и выпить кружку глинтвейна.

А на крыше костела Девы Марии есть смотровая площадка, где можно полюбоваться старым городом с высоты птичьего полета.

Фото: Patryk Kosmider/Dreamstime.com

Вильнюс

Зимой столица Литвы рада встретить туристов незабываемыми украшениями города.

На Кафедральной площади ставят главную елку страны, которая входит в топ лучших новогодних елок мира.

Если вы себе решили каждый Новый год встречать в новой стране – то Вильнюс может послужить отличным и недорогим началом этой традиции.

Фото: Jaroslav29/Dreamstime.com

Будва

А для ярых поклонников активного отдыха есть горнолыжные курорты в Черногории – Жабляк и Колашин.

Во-первых, они недорогие, во-вторых, – живописные, в-третьих – комфортабельные.

Здесь можно атмосферно встретить Новый год с друзьями или семьей. Сразу вспоминается клип Wham! – Last Christmas.

Фото: Boyarkinamarina/Dreamstime.com

Будапешт

Новогодний Будапешт безумно красив. В огнях, гирляндах и с красочными ярмарками – вы буквально попадаете в сказку.

На ярмарках можно купить гуляш, колбаски, птицу, глинтвейн, травяные бальзамы и елку – все, чтобы отлично встретить Новый Год.

А ближе к полуночи можно оказаться поближе к Дунаю – именно над ним лучший вид на фейерверки.

Фото: Melinda Nagy/Dreamstime.com

Прага

Столица Чехии зовет ценителей размеренного отдыха и любителей древней красоты.

На главной площади Новый год можно отметить весело в компании других туристов и местных жителей.

Здесь работают ярмарки с традиционными блюдами и напитками. Из альтернативы – новогодние вечеринки в местных клубах и ресторанах.

Фото: Davidtb/Dreamstime.com

Мюнхен

Мюнхен на праздники сияет множеством огней. Это не тот строгий немецкий город, к которому мы привыкли. Он преображается и живет новогодней атмосферой.

Отдых здесь ориентирован на молодые пары и компании друзей.

Это классный вариант всем, кто не прочь вкусно поесть – карамельные яблоки, сосиски, пряники, штолен и другие традиционные блюда ждут туристов на большущих ярмарках.

Фото: William87/Dreamstime.com

Париж

Ну не могли мы не вспомнить Париж.

Тем более, что Новый год в столице Франции всегда отмечают с размахом.

Город украшен яркими огнями, а отдыхающих встречают не только традиционные достопримечательности французской столицы, но и карнавалы, ярмарки, костюмированные балы, тематические базары, вечеринки, катки и театрализованные представления.

Фото: Eros Erika/Dreamstime.com

Напомним, куда пойти с ребенком на Новый год 2019.

Фото: Chris Gilbert/Unsplash