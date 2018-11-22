День благодарения в этом году отмечают 22 ноября. Какие фильмы можно посмотреть о Дне благодарения – читайте в материале Фактов ICTV.

День благодарения отмечают в США в четвертый день ноября, однако многие другие страны тоже переняли себе этот праздник.

В этом году 22 ноября многие семьи соберутся вместе, приготовят традиционно индюшатину и будут отдыхать в уютной атмосфере.

Создать ее часто помогают фильмы. Мы собрали несколько вариантов, что посмотреть на День благодарения.

Эти фильмы лишь косвенно касаются этого праздника, но описывают традиции и показывают семейную атмосферу в этот день.

Кстати, кроме фильмов, можете еще посмотреть 9 эпизод 8 сезона сериала Друзья.

Как раз эта серия о днем благодарения. В ней также снимается и Брэд Питт.

Такие разные близнецы

Это не глубокий и не философский фильм, но приятная семейная комедия.

Сюжет о том, как взрослые близнецы встречают вместе День благодарения.

Кстати, Адам Сэндлер сыграл сразу обе роли.

Фильм о том, что семья – важнее всего.

Любовный переплет

Сюжет разворачивается накануне Дня благодарения.

Фильм о двух семьях-соседях, вокруг которых заплетались интриги и скандалы.

Ледяной ветер

Снова проблемы семьи вылазят в праздничной атмосфере Дня благодарения.

Фильм о супружеской паре, которые изменяют друг другу.

Герои почему-то называют этот праздник жестоким.

Домой на праздники

Сюжет снова привлек семейный ужин на День благодарения.

Посмотрите, какие секреты и недоговоренности раскрылись в этот день.

Запах женщины

Фильм о ценностях. И не только семейных. Тут есть сцена с ужином на День благодарения, но она не основная.

Все равно советуем посмотреть этот фильм с легендарным Аль Пачино.

Напомним, что приготовить на День благодарения. Факты ICTV собрали лучшие традиционные блюда.

Фото: скриншот из фильма Такие разные близнецы режиссера Денниса Дугана.