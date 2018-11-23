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Apple возвращает iPhone X – WSJ

Apple вынуждена вновь поставить на производство и продажу iPhone X из-за слабых продаж iPhone XS и XR.

Apple снова поставит на конвейер iPhone X, который ранее сняла с производства в связи выпуском сразу нескольких новых моделей.

Как пишет издание The Wall Street Journal, американская компания приняла такое решение из-за плохих продаж iPhone XS и XR.

В статье говорится, что даже iPhone XR (с LCD-дисплеем) пользуется большей популярностью, чем флагманы. Но, несмотря на более низкую цену данного аппарата, покупатели все равно отдают предпочтение iPhone 8.

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Сообщается, что Apple вернет на полки “возрожденный” iPhone X только в тех регионах, где продажи новых моделей особенно сильно просели.

Как сообщалось. Apple официально отправила модель iPhone 5 “на пенсию”.

Фото: Getty Images

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