В этом году Черная пятница выпадает на 23 ноября. История самого большого дня скидок, что ожидается в Украине и как не попасть на развод.
Что за день
Черная пятница — это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин Черная пятница появился в 1966 году и поначалу использовался на Восточном побережье США.
Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, Черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 30 ноября.
Черная пятница в Украине
Несмотря на то, что этот день родился в США, сейчас его отмечают во многих странах, и Украина – не исключение.
У нас Черная пятница также проходит 23 ноября, но часто скидки переносят еще и на выходные.
Что касается украинских сайтов, то Черную пятницу уже объявили Rozetka и Эльдорадо.
В Эльдорадо обещают скидки от 7 до 70%
Как не быть обманутым
Отметим, что украинская традиция Черной пятницы значительно отличается от американской. Чаще всего магазины поднимают цены накануне дня распродаж, а потом устанавливают скидку.
Таким образом, будет казаться, что вы купили вещь с 50% скидкой, а на самом деле – за те же деньги, или даже переплатили ее стоимость.
- Покупайте те вещи, которые вам действительно нужны.
- Не спешите, будьте рассудительными и не покупайтесь на ажиотаж.
- Заранее определитесь, что вам необходимо приобрести.
- Перед Черной пятницей сравните цены на нужную вещь, чтобы понимать, в каком магазине на нее настоящая скидка.
- Определитесь с бюджетом.
- Заранее добавьте в корзину то, что хотите, если заказываете в интернете.
- Возьмите с собой кого-то, кто не такой шопоголик, как вы. =)
Черная пятница: получилось ли увас дешево скупиться?
- Нет 84%, 323 голоса323 голоса 84%84%
- Да 16%, 61 голос61 голос 16%16%
Напомним, ранее Факты ICTV писали про трагические и нелепые случаи распродаж во время Черной пятницы.