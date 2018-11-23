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Черная пятница 2018: где покупать в Украине и как не быть обманутым

В этом году Черная пятница выпадает на 23 ноября. История самого большого дня скидок, что ожидается в Украине и как не попасть на развод.

Что за день

Черная пятница — это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин Черная пятница появился в 1966 году и поначалу использовался на Восточном побережье США.

Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, Черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 30 ноября.

Черная пятница в Украине

Несмотря на то, что этот день родился в США, сейчас его отмечают во многих странах, и Украина – не исключение.

У нас Черная пятница также проходит 23 ноября, но часто скидки переносят еще и на выходные.

Что касается украинских сайтов, то Черную пятницу уже объявили Rozetka и Эльдорадо.

В Эльдорадо обещают скидки от 7 до 70%

Как не быть обманутым

Отметим, что украинская традиция Черной пятницы значительно отличается от американской. Чаще всего магазины поднимают цены накануне дня распродаж, а потом устанавливают скидку.

Таким образом, будет казаться, что вы купили вещь с 50% скидкой, а на самом деле – за те же деньги, или даже переплатили ее стоимость.

  1. Покупайте те вещи, которые вам действительно нужны.
  2. Не спешите, будьте рассудительными и не покупайтесь на ажиотаж.
  3. Заранее определитесь, что вам необходимо приобрести.
  4. Перед Черной пятницей сравните цены на нужную вещь, чтобы понимать, в каком магазине на нее настоящая скидка.
  5. Определитесь с бюджетом.
  6. Заранее добавьте в корзину то, что хотите, если заказываете в интернете.
  7. Возьмите с собой кого-то, кто не такой шопоголик, как вы. =)

 

Черная пятница: получилось ли увас дешево скупиться?

  • Нет 84%, 323 голоса
    323 голоса 84%
    84%
  • Да 16%, 61 голос
    61 голос 16%
    16%
Всего голосов: 384

Напомним, ранее Факты ICTV писали про трагические и нелепые случаи распродаж во время Черной пятницы.

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