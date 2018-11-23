Убийства, драки, стрельба и другие неприятные случаи на распродажах в Черную пятницу.

Об этом пишет Tjournal.

Не все распродажи в знаменитый день скидок заканчиваются благополучно.

2008 год

Во время старта Черной пятницы в ноябре 2008 года обезумевшая толпа покупателей насмерть затоптала 34-летнего сотрудника торгового центра Walmart Джимитая Дамура на Лонг-Айленде.

2009 год

В немецком городе Ахен покупатели повздорили, что довело до больницы. По словам очевидцев, пожилой мужчина попытался вырвать из рук женщины, приехавшей в магазин вместе с братом и матерью, свободную тележку для продуктов. Однако к ней на помощь поспешил младший брат, который отобрал тележку и толкнул пенсионера на пол.

Разозленный мужчина нагнал семью в отделе сыров и колбас, где покупатели подрались. Владельцы магазина вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь: зачинщики драки оказались в больнице.

2012 год

Житель округа Санта-Клара штата Калифорния 48-летний Арвинд Тандел отправился с женой и четырьмя дочерьми на ночную распродажу в один из магазинов.

На обратном пути автомобиль семьи попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной. Две из четырех дочерей Тандела погибли на месте от полученных травм.

Причиной смерти стало отсутствие ремня безопасности. Девушки были не пристегнуты из-за большого количества покупок, разложенных в салоне автомобиля.

Кроме того, из-за распродаж отец дочерей не спал больше 20 часов. Вероятно, поэтому он невнимательно управлял машиной.

2013 год

Житель Лас-Вегаса приобрел в магазине торговой сети Target телевизор и решил самостоятельно донести покупку до автомобиля, припаркованного на Кембридж-стрит. Но его остановил вооруженный пистолетом злоумышленник, потребовавший отдать коробку с покупкой.

Между ними завязалась потасовка, в ходе которой уже бывший владелец телевизора получил несколько огнестрельных ранений в живот. Покупатель выжил.

2015 год

В Китае тоже проходят распродажи. Они относятся не к Черной пятнице, а ко Дню холостяка, который мир отмечает 11 ноября.

В 2015 году скидки в честь Дня холостяка на севере Китая вынудили курьеров магазинов развозить покупки клиентам верхом на лошадях.

Это произошло из-за того, что муниципальные власти запретили использовать трехколесные электрические велосипеды, популярные среди курьерских служб.

По словам представителей одной из них, чтобы доставить покупки в срок, пришлось просто взять десяток лошадей с местных пастбищ.

Напомним, почему украинцев дурят на Черную пятницу.