На горизонте виднеется зима, однако это вовсе не повод оставаться дома.
Киевляне смогут сходить на концерт популярной столичной группы LATEXFAUNA, послушать рэп или посмотреть спектакль.
Также можно окунуться в мир французской музыки на концерте Стирман.
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На этих выходных в Киеве состоится много интересных событий, но специально для вас редакция Факты ICTV отобрала пятерку самых интересных.
Леонор Стирман
23 ноября, 19.30
Дом Мастер Класс
Стоимость билетов: 200 грн
Купить билеты можно тут
Есть две вещи, без которых французская актриса и автор Леонор Стирман не представляет своей жизни — пианино и театр. Любовь к игре слов и музыке она переняла от своих родителей, а сейчас — делится ею со сцены в разных уголках мира.
23 ноября Леонор представит музыкальную выставку Слушать Барбару по-другому. Один на один с фортепиано, она поглотит в словах и записках Леди в черном, открыв для слушателей глубокое и деликатное творчество Барбары, чьи стихи и мелодии затрагивают сердца.
LATEXFAUNA
‘ATLAS
23 ноября, 20.00
Стоимость билетов: 250-700 грн
Купить билеты можно тут
Оригинальный украинский дрим-поп коллектив LATEXFAUNA выступит в конце осеннего сезона. Группа, ставшая любимцами меломанов еще до выхода своего дебютного альбома, давно заставила себя любить, и подпевать в унисон тысячи фанатов по всей стране.
На концерте 23 ноября они исполнят как старые, всеми любимые хиты, так и песни, которые прозвучат впервые. Также организаторы держат в тайне имя музыкального гостя выступит на разогреве у LATEXFAUNA, но нет сомнений, что этот артист будет не менее ярким и интересным.
Denzel Curry
‘Atlas
24 ноября, 19.00
Стоимость билетов: 690-1390 грн
Купить билеты можно тут
Поклонники Дензела Кари дождались, кажется, невероятного. Одна из самых ярких и оригинальных звезд современного хип-хопа везет в Киев свою новую пластинку ТА1300. Предыдущие два альбома Nostalgic 64 i Imperial получили как пылкую любовь поклонников, так и признание критиков.
Шоу обещает быть незабываемым, ведь Дензел известен своей мощной и агрессивной манерой исполнения, которая на живых выступлениях просто срывает слушателю крышу.
Спектакль Ревизор
24 ноября, 19.00
Центральный дом офицеров ВСУ
Стоимость билетов: 150 – 330 грн
Купить билеты можно тут
Комедия в пяти действиях Ревизор была написана Николаем Гоголем в течение 1835-1836 годов. С того времени пьесу украинского писателя ставят в театрах всего мира и она совсем не теряет своей актуальности.
Версия спектакля, которую вам представит эту субботу заслуженный деятель искусств Украины Вячеслава Жили, звучит по-новому остро и энергично. Однако, она так же полна гоголевских шуток и комичных ситуаций.
Open Kids
24 ноября, 19.00
Stereo Plaza
Стоимость билетов: 350 – 2499 грн
Купить билеты можно тут
Второй год подряд тинейджерская группа Open Kids собирает всех своих поклонников в большом зале Stereo Plaza. Ведь сейчас этот girls band-является вдохновением многих девушек.
Постоянными гастролями, репетициями и записями песен, которые они совмещают с обучением, участницы группы уверенно доказывают, что постоянный труд и вера в свои возможности могут превратить мечту в реальность.
Для предстоящего концерта коллектив подготовил новую программу Magic Show, которое объединит уже знакомые многим хиты вроде Не танцуй, Поколение танцы, Show Girl, Кажется и совсем новые треки.
К слову, на этой неделе стало известно, что любимая украинцами певица LP 14 апреля выступит в Киеве. Кроме столицы LP даст концерты в Харькове, Львове и Одессе.
Цена на билеты стартует от 599 гривен на киевское шоу.