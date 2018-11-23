На горизонте виднеется зима, однако это вовсе не повод оставаться дома.

Киевляне смогут сходить на концерт популярной столичной группы LATEXFAUNA, послушать рэп или посмотреть спектакль.

Также можно окунуться в мир французской музыки на концерте Стирман.

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На этих выходных в Киеве состоится много интересных событий, но специально для вас редакция Факты ICTV отобрала пятерку самых интересных.

Леонор Стирман

23 ноября, 19.30

Дом Мастер Класс

Стоимость билетов: 200 грн

Купить билеты можно тут

Есть две вещи, без которых французская актриса и автор Леонор Стирман не представляет своей жизни — пианино и театр. Любовь к игре слов и музыке она переняла от своих родителей, а сейчас — делится ею со сцены в разных уголках мира.

23 ноября Леонор представит музыкальную выставку Слушать Барбару по-другому. Один на один с фортепиано, она поглотит в словах и записках Леди в черном, открыв для слушателей глубокое и деликатное творчество Барбары, чьи стихи и мелодии затрагивают сердца.

LATEXFAUNA

‘ATLAS

23 ноября, 20.00

Стоимость билетов: 250-700 грн

Купить билеты можно тут

Оригинальный украинский дрим-поп коллектив LATEXFAUNA выступит в конце осеннего сезона. Группа, ставшая любимцами меломанов еще до выхода своего дебютного альбома, давно заставила себя любить, и подпевать в унисон тысячи фанатов по всей стране.

На концерте 23 ноября они исполнят как старые, всеми любимые хиты, так и песни, которые прозвучат впервые. Также организаторы держат в тайне имя музыкального гостя выступит на разогреве у LATEXFAUNA, но нет сомнений, что этот артист будет не менее ярким и интересным.

Denzel Curry

‘Atlas

24 ноября, 19.00

Стоимость билетов: 690-1390 грн

Купить билеты можно тут

Поклонники Дензела Кари дождались, кажется, невероятного. Одна из самых ярких и оригинальных звезд современного хип-хопа везет в Киев свою новую пластинку ТА1300. Предыдущие два альбома Nostalgic 64 i Imperial получили как пылкую любовь поклонников, так и признание критиков.

Шоу обещает быть незабываемым, ведь Дензел известен своей мощной и агрессивной манерой исполнения, которая на живых выступлениях просто срывает слушателю крышу.

Спектакль Ревизор

24 ноября, 19.00

Центральный дом офицеров ВСУ

Стоимость билетов: 150 – 330 грн

Купить билеты можно тут

Комедия в пяти действиях Ревизор была написана Николаем Гоголем в течение 1835-1836 годов. С того времени пьесу украинского писателя ставят в театрах всего мира и она совсем не теряет своей актуальности.

Версия спектакля, которую вам представит эту субботу заслуженный деятель искусств Украины Вячеслава Жили, звучит по-новому остро и энергично. Однако, она так же полна гоголевских шуток и комичных ситуаций.

Open Kids

24 ноября, 19.00

Stereo Plaza

Стоимость билетов: 350 – 2499 грн

Купить билеты можно тут

Второй год подряд тинейджерская группа Open Kids собирает всех своих поклонников в большом зале Stereo Plaza. Ведь сейчас этот girls band-является вдохновением многих девушек.

Постоянными гастролями, репетициями и записями песен, которые они совмещают с обучением, участницы группы уверенно доказывают, что постоянный труд и вера в свои возможности могут превратить мечту в реальность.

Для предстоящего концерта коллектив подготовил новую программу Magic Show, которое объединит уже знакомые многим хиты вроде Не танцуй, Поколение танцы, Show Girl, Кажется и совсем новые треки.

К слову, на этой неделе стало известно, что любимая украинцами певица LP 14 апреля выступит в Киеве. Кроме столицы LP даст концерты в Харькове, Львове и Одессе.

Цена на билеты стартует от 599 гривен на киевское шоу.