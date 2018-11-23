Рождественский пост 2018-2019 начнется 28 ноября и завершится 7 января. И у многих хозяек снова возникает проблема – что приготовить простое и вкусное?

Ассортимент продуктов щедрее, чем во время Великого поста. Блюда на растительном масле можно готовить каждый день, а в праздники и выходные дни разрешается даже рыба.

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Факты ICTV нашли в сети рецепты простых и сытных блюд, которые разнообразят постное меню.

Фасолевый суп с лимоном

Ингредиенты:

500 г фасоли;

4 мелко порезанные луковицы;

6 стеблей сельдерея;

4 средние моркови, порезанные дольками;

1 стебель лука-порея;

2 чайные чашки измельченной капусты;

150 г растительного масла, мята, перец, соль.

Приготовление:

Фасоль перебираем, промываем и замачиваем на 6-8 часов в теплой воде. Сливаем воду, добавляем новую и варим 15–20 минут. Когда фасоль станет мягкой, снимаем ее с огня и сливаем.

В другой кастрюле ставим вариться мелко порезанные лук, сельдерей, лук-порей, капусту и морковь, порезанную на кружочки. Доводим все до полуготовности, после чего кладем туда процеженную фасоль и варим, помешивая, чтобы не пригорело. За 10 минут до конца варки кладем мяту, соль, перец по вкусу и добавляем растительное масло.

Отдельно к супу подается половинка лимона.

Постные рисовые котлеты с кабачком

Ингредиенты:

1 пакетик (80 г) риса;

170-200 г молодого кабачка;

5-6 перьев зеленого лука;

2-3 ст. ложки пшеничной муки;

Соль и перец черный молотый – по вкусу;

Масло растительное.

Приготовление:

Рис отварить, кабачок натереть на крупной терке, добавить измельченный зеленый лук, соль и муку, перемешать.

Из получившейся массы формируем круглые котлетки и обжариваем на разогретой сковороде до золотистого цвета.

Капустные конвертики

Ингредиенты:

Кочан капусты;

1 стакан гречневой крупы;

Луковица;

Морковка;

Укроп и петрушка;

Масло растительное, соль, перец черный.

Приготовление:

Очень мелко порезать лук и морковь, обжарить на масле.

Сварить гречневую крупу, остудить, смешать с луком.

Аккуратно разделить капустные листья, один за другим. Положить в кипящую воду и проварить. Готовые листья поместить в дуршлаг, чтобы стекла вода. Если на листьях есть толстые прожилки, срезать их ножом или отбить молоточком.

На середину листьев положить фарш, свернуть конвертиками, обжарить.

Можно полить постным майонезом. При подаче на стол украсить зеленью.

Постная овощная запеканка

Ингредиенты:

8-10 крупных картофелин;

2-3 моркови;

350-400 г грибов;

4-5 помидоров;

Соль, черный молотый перец и постный майонез.

Приготовление:

Сырой картофель режем тонкими пластинами. Морковь трем на крупной терке. Помидоры режем тонкими колечками. Грибы режем тонкими пластинами. Берем форму для запекания, смазываем ее растительным маслом и укладываем нашу запеканку следующим образом:

Картофель (солим, перчим); Морковь (солим, перчим); Грибы (солим, перчим); Помидоры (солим, перчим); Картофель.

Последний слой картофеля обильно смазываем постным майонезом и помещаем в разогретую духовку, запекаем 1 час при температуре 200 градусом.

Фаршированные шампиньоны Снимаю шляпу

Ингредиенты на 3 порции:

Один пакетик гречки;

600 г крупных шампиньонов;

Луковица;

30 г растительного масла;

Соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Гречневую крупу отварить в подсоленной воде до готовности.

Шампиньоны промыть, отрезать ножки. Шляпки разложить на смазанном маслом противне.

Лук и ножки грибов мелко порезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить в сковороду гречневую крупу, посолить, поперчить и обжаривать две минуты.

Шляпки шампиньонов заполнить начинкой и запекать в духовке в течение 20 минут при температуре 190 градусов.

Напомним, на Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней.