Что надеть на Новый год 2019, какие цвета любимые у хозяйки этого года – читайте в материале Фактов ICTV.

Новый год 2019 нужно встречать в праздничной одежде, долой простоту.

Давайте разберем, что надеть на Новый год 2019.

Главная цветовая гамма – белый, легкие оттенки зеленого, цвета ягод, серые оттенки и, конечно, золотой.

Но не стоит гнаться за золотым платьем либо костюмом, хватит удачно подобрать украшения.

Например, это могут быть перчатки, поясок, нежная лента, банты и бижутерия золотистого цвета. Они отлично украсят ваш образ.

К тому же, не забудьте о цветах свинки – розовый и коричневый.

Помните, что хозяйка этого года сильная транжира, так что нужно не скупиться на внешнем виде, а выбрать то, что богаче.

Напомним, что нельзя делать и какие традиции на Новый год 2019.

Фото: Alice Alinari / Unsplash