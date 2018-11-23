Факты ICTV рассказывают, почему не существует искусственного интеллекта, как кофейная машина использует ваши личные данные и вытеснят ли когда-нибудь роботы людей.

Разработка работа Софии вызвала настоящий ажиотаж в мире. СМИ мгновенно разрекламировали появление искусственного интеллекта. Красивая женщина умеет общаться с людьми, имитировать человеческие жесты и мимику.

Сегодня София переживает свой звездный час – ее возят на различные выставки по всему миру. Она была на свидании с Уиллом Смитом, получила гражданство Саудовской Аравии и даже приезжала с рабочим визитом в Украину. Здесь, кстати, общалась с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Гонконгская компания Hanson Robotics в первую очередь создавала работа для помощи пожилым людям в домах престарелых. Внешность Софии моделировали по сходству к актрисе Одри Хепберн.

В СМИ уже привыкли называть Софию искусственным интеллектом. Неудивительно, ведь человекоподобный робот общается с нами, выражает свои эмоции и остроумно шутит.

Но София – не искусственный интеллект.

Факты ICTV в рамках Киевского международного экономического форума пообщались с Натальей Косминой, исследовательницей искусственного интеллекта Массачусетского технологического института.

Она объяснила, что такое София, почему искусственного интеллекта не существует и как научиться осторожно использовать личные данные.

Феномен Софии

Популярность Софии обусловлена ​​ее сходством с настоящим человека – робот гуманоидного типа. Но на самом деле это лишь алгоритм задач, который спроектировали инженеры:

– Это лишь определенный набор алгоритмов – их можно встроить в гуманоидного робота, можно встроить в робота, который похож на собаку, а можно “засунуть” в эту бутылку с водой (смеется, – Авт.). И это будет такой же робот, как и София, но на вид как банка с водой.

У Софии нет настоящих эмоций. Все, что она делает, запрограммированно в ней определенным алгоритмом. Что-то вроде чат-бота. Согласитесь, Siri также может шутить и разговаривать с вами.

Но, когда София шутит – это не более чем ошибка системы. Когда ее спросили, как преодолеть коррупцию в Украине – она ​​зависла. Мы поняли это как ответ. Якобы, даже искусственный интеллект не в состоянии решить проблему коррупции.

– Такие маленькие смешные казусы – обычная ошибка. Система не в состоянии понять и обработать ту информацию, которую вы запросили, – объясняет Наталья.

София – не более чем набор алгоритмов. Она запрограммирована общаться с людьми и это ей удается. Так же, как роботы компании Boston dynamic запрограммированы двигаться.

Это получается у них лучше всего в мире – они занимаются паркуром, играют футбол и переносят тяжести. И разговаривать они не в состоянии, как и София не в состоянии ходить и преодолевать препятствия.

– Нужно очень правильно называть такие системы просто алгоритмами. София – это очень хорошая группа собранных вместе алгоритмов, в данном случае в одном работе. Они позволяют работу двигаться, разговаривать и реагировать.

Искусственного интеллекта не существует

Если София – это всего лишь набор определенных задач, то что же искусственный интеллект? В фильмах мы привыкли видеть компьютерные программы, которые способны заполонить мир и уничтожить человечество.

Самый большой недостаток искусственного интеллекта в том, что его не существует. Иногда удобнее назвать вещь “искусственный интеллект”, чем объяснять, что это. Сейчас есть алгоритмы. Они очень хорошо развиты под решение одной или двух проблем максимум. Искусственного интеллекта как такового нет. Мы еще очень далеки от него, – рассказывает исследовательница.

К счастью, или наоборот, робота, который бы был умнее человека, не существует. Человек способен выполнять большое количество задач и быстро учиться, объясняет Наталья.

Роботы же могут выполнять только одну-две задачи. Более того, чтобы учиться, им нужны большие объемы информации и много времени. И это – проблема.

Мы очень далеки от роботов, которые будут мыслить. Сейчас нужно заниматься нашим мышлением. У нас с вами большие проблемы – мозг очень лимитирован в ресурсах.

Роботы обрабатывают ваши данные

Конфиденциальность становится роскошью. И ее далеко не все могут себе позволить. Для того, чтобы учиться, работам надо большое количество информации. И берут они ее у вас. Кстати, ваша кофемашина тоже в каком-то смысле робот. И ей тоже нужны данные.

Наталья объясняет, как это работает:

Я в своих системах использую данные с гаджетов. Мне не нужно идти в “облако”, не требуется соединение с интернетом. В некоторых случаях система работает по-другому – данные передаются через Bluetooth или WiFi на компьютер, на компьютере происходит вся обработка данных и передается системе, которой мы хотим управлять.

Но знаете ли вы, какие ваши данные берут машины? Процент людей, которые читают соглашение пользования, очень мал. Легче просто нажать кнопку “согласен”.

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– Не всегда системы и приложения работают прозрачно, иногда пользователи не понимают, что они отдают, возможно ничего взамен не получают, даже сервиса.

Даже Марк Цукерберг заклеивает камеру и микрофон на своем компьютере. Чтобы ваши данные не использовали, важно научиться ими правильно распоряжаться.

Косьмина рассказывает, работая с людьми, они придерживаются жесткого этического протокола. Если человека не устраивает, он может отказаться от исследования:

– Мы четко говорим, какие данные будут использованы, фотографируем ли мы или снимаем ли видео, берем ли биометрические данные, сколько лет эти данные будут храниться, и кто имеет к ним доступ.

К сожалению, не все системы имеют такие четкие протоколы.

Роботы vs люди

Еще в 2016 году в Великобритании разработали систему Optellum, которая диагностирует у человека рак легких. Для того, чтобы научить робота, ученые собрали самую большую в мире базу данных пациентов с опухолями. И стартап в конце концов закрыли. Робот не смог выявлять заболевания так же эффективно, как молодой врач.

А в Японии роботов уже активно используют в сфере обслуживания. Робот с легкостью поселит вас в отель, просканирует документы, выдаст ключ и даже приготовит блинчики на завтрак.

Там даже нашли замену тележурналистам. Недавно презентовали робота, который может читать новости в прямом эфире.

С одной стороны, роботы занимают рабочие месяца людей и это проблема. Но с другой – появляются новые возможности.

– Даже забирая работу, мы можем создавать новую. Роботов тоже нужно учить. Мы можем создать рабочие места, где люди будут чувствовать себя более занятыми. Они все равно будут помогать людям и будут продолжать заниматься в сфере обслуживания.

И хотя наука с каждым днем ​​уверенно шагает вперед, человек еще не создал робота, который бы превзошел его. Возможно, это к лучшему. Илон Маск уверен, что искусственный интеллект приведет к третьей мировой войне.

Впрочем, роботизированные системы способны облегчать человеку жизнь – они готовят кофе, подсказывают как действовать в ситуации, водят за нас машины.

С одной стороны, алгоритмы и роботы отбирают работу у среднего класса, а с другой – создают новые рабочие места и профессии в области разработки робототехники. Но, будут ли способны роботы полностью заменить человека и какова тогда будет роль человека на этой планете?

Фото: dreamstime, КМЕФ

Лилия Ященко